2020 दिल्ली दंगा: पांच मुस्लिम युवकों की पिटाई मामले में दो आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टली
दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 जुलाई 2024 को इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था.
Published : May 19, 2026 at 9:15 PM IST
नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा के दौरान राष्ट्रगान गाने का दबाव बनाने के लिए पुलिस द्वारा पांच मुस्लिम युवकों की पिटाई मामले में दो आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई टाल दिया. स्पेशल जज गौरव राव ने आरोप तय करने पर अगली सुनवाई 3 जून को करने का आदेश दिया है.
दरअसल, आज इस मामले के आरोपी पुलिसकर्मी रविंदर कुमार ने चार्जशीट के कुछ दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के लिए अर्जी दाखिल किया. कोर्ट ने इस अर्जी पर सीबीआई को 3 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इस मामले को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 14 मार्च को सेशंस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को 50-50 हजार रुपये के बेल बांड पर जमानत दी थी.
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में लगी धाराओं पर सेशंस कोर्ट को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है, जिसके बाद मामले को सेशंस कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों और पीड़ित के वकील को चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया था. कोर्ट ने 4 फरवरी को सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए हेड कांस्टेबल रविंद्र कुमार और कांस्टेबल पवन यादव को समन जारी किया था.
सीबीआई ने दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325, 304(2) और 34 के तहत चार्जशीट दाखिल किया है. इस मामले में फैजान नामक युवक की मौत हो गई थी, लेकिन चार्जशीट में हत्या की कोई धारा नहीं लगाई गई. इस मामले में सीबीआई ने जनवरी में चार्जशीट दाखिल किया था. बता दें कि फैजान की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 जुलाई 2024 को इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम युवकों की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान कर जांच करने के मामले में लचर जांच पर भी दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी.
हाईकोर्ट ने कहा था कि पुलिस जांच रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां है. पांच युवकों में एक की मौत हो गई, लेकिन चार तो जिंदा हैं. क्या जिंदा बचे युवकों से उन पुलिसकर्मियों की पहचान कराई गई. आप पूरी दुनिया की जांच करेंगे ,लेकिन चश्मदीद गवाह से कोई पूछताछ नहीं करेंगे. आपने उन चार युवकों का बयान दर्ज करने की जहमत तक नहीं उठाई, ये किस किस्म की जांच है. फैजान की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 जुलाई 2024 को इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था.
सोशल मीडिया में वायरल हुआ था वीडियो
सोशल मीडिया पर जन-गण-मन नामक एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पांच मुस्लिम युवकों को पुलिसकर्मी घेरे हुए हैं. इस दौरा पुलिस उनसे राष्ट्रगान गाने के लिए दबाव बना रहे थे. पुलिस उनके साथ मारपीट कर रही है. फैजान नामक युवक को 24 फरवरी 2020 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसे 25 फरवरी 2020 को काफी नाजुक स्थिति में छोड़ा था. जिसके बाद उसे एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उसकी 26 फरवरी 2020 को मौत हो गई.
जांच में पुलिसकर्मियों को बचाने का आरोप
फैजान की मां ने दायर याचिका में कहा गया था कि 25-26 फरवरी 2020 की दरम्यानी रात को फैजान ने अपनी मां को बताया था कि उसे पुलिस ने प्रताड़ित किया था. याचिका में कहा गया था कि फैजान को ज्योति नगर पुलिस थाने में गैरकानूनी हिरासत में रखा गया और उसका इलाज उपलब्ध करने से इनकार कर दिया गया था. जब उसकी स्थिति खराब होने लगी. पुलिस को लगा कि वह नहीं बच पाएगा तो उसे छोड़ा दिया गया. याचिका में कहा गया कि इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया, लेकिन जांच में पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश की जा रही.
संसद सुरक्षा में चूक मामले में अनमोल धनराज के खिलाफ आरोप तय करने पर आंशिक दलीलें पेश
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा में चूक मामले में मंगलवार को दो आरोपी अमोल धनराज और दिल्ली पुलिस की ओर से आरोप तय करने पर आंशिक दलीलें रखी गयी. वहीं, एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने आरोपी नीलम आजाद और अमोल धनराज की ओर से आरोप तय करने पर अगली सुनवाई 20 मई को करने का आदेश दिया है. आज आरोपी अमोल धनराज की ओर से पेश वकील बीएस मलिक और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अखंड प्रताप सिंह ने आरोप तय करने पर दलीलें रखी. सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. इस मामले में 13 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक की आरोपी नीलम आजाद की जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए उसे अपने गृह जिले हरियाणा के जींद में रहने की इजाजत दे दी थी. हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए हर महीने की 15 तारीख को संबंधित जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था.
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