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2020 दिल्ली दंगा: राष्ट्रगान गाने के लिए पांच मुस्लिम युवकों की पिटाई करने का मामला सेशंस कोर्ट ट्रांसफर

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा के दौरान राष्ट्रगान गाने का दबाव बनाने के लिए पुलिस द्वारा पांच मुस्लिम युवकों की पिटाई करने के मामले को सेशंस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया. एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मयंक गोयल ने सेशंस कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. सेशंस कोर्ट इस मामले पर 17 अप्रैल को विचार करेगा.

दरअसल, शनिवार को सुनवाई के दौरान दोनों आरोपी पुलिसकर्मी कोर्ट में पेश हुए. दोनों पुलिसकर्मियों ने 50-50 हजार रुपये का बेल बांड भरा. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि इस मामले में लगी धाराओं पर सेशंस कोर्ट को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है, जिसके बाद सेशंस कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों और पीड़ित के वकील को चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने 4 फरवरी को सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए हेड कांस्टेबल रविंद्र कुमार और कांस्टेबल पवन यादव को समन जारी किया था. सीबीआई ने दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325, 304(2) और 34 के तहत चार्जशीट दाखिल किया है. इस मामले में फैजान नामक युवक की मौत हो गई थी, लेकिन चार्जशीट में हत्या की कोई धारा नहीं लगाई गई. इस मामले में सीबीआई ने जनवरी में चार्जशीट दाखिल किया था.

बता दें कि फैजान की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 जुलाई 2024 को इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम युवकों की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान कर जांच करने के मामले में लचर जांच पर भी दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि पुलिस जांच रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां है. पांच युवकों में एक की मौत हो गई, लेकिन चार तो जिंदा हैं. क्या जिंदा बचे युवकों से उन पुलिसकर्मियों की पहचान कराई गई. आप पूरी दुनिया की जांच करेंगे ,लेकिन चश्मदीद गवाह से कोई पूछताछ नहीं करेंगे. आपने उन चार युवकों का बयान दर्ज करने की जहमत तक नहीं उठाई, ये किस किस्म की जांच है.