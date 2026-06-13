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दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद और शरजील इमाम की नई जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

नई दिल्ली: दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में शरजील इमाम और उमर खालिद ने कड़कड़डूमा कोर्ट में ज़मानत की दूसरी अर्ज़ी दाखिल की है. इससे पहले 5 जनवरी, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी. कोर्ट ने नई जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. ड्यूटी जज डॉ सुमेध कुमार सेठी ने अब मामले की सुनवाई 4 जुलाई को करने का आदेश दिया.

उमर खालिद और शरजील इमाम ने जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आया है, जिसमें दोनों की जमानत याचिकाओं के खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल खड़े किए गए हैं. उमर खालिद और शरजील इमाम ने जमानत याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के आदेश के छह महीने बीतने के बावजूद ट्रायल में कोई खास प्रगति नहीं हुई है. यहां तक कि आरोप तय करने पर अभी दलीलें भी पूरी नहीं हुई है.

बता दें कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था. 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जिन पांच आरोपियों जमानत दी थी उनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहम और मोहम्मद सलीम खान शामिल हैं. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को आरोपियों खालिद सैफी और तसलीम अहमद को छह महीने की अंतरिम जमानत दी थी.