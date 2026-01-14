ETV Bharat / state

2020 दिल्ली दंगा केस: सुप्रीम कोर्ट से 5 आरोपियों को जमानत मिलने के बाद एक और आरोपी ने दायर किया जमानत याचिका

नई दिल्ली: दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से पांच आरोपियों को जमानत मिलने के बाद इस मामले के एक और आरोपी अतहर खान ने कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत याचिका दायर किया है. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे. जमानत याचिका में अतहर खान ने कहा है कि उसके खिलाफ जो आरोप हैं उन्हीं आरोपों वाले दूसरे आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. याचिका में ये भी कहा गया है कि अतहर खान को भी दूसरे आरोपियों के साथ समानता के आधार पर जमानत दी जाए.

बता दें कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जिन पांच आरोपियों जमानत दी थी उनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहम और मोहम्मद सलीम खान शामिल हैं. कोर्ट ने इन आरोपियों को दो-दो लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपियों पर जमानत की कड़ी शर्तें लगाई गई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये आरोपी किसी रैली में हिस्सा नहीं ले सकते और पोस्टर नहीं बांट सकते.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पांचों आरोपी बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के दिल्ली के बाहर नहीं जा सकते हैं. कोर्ट ने पांचों आरोपियों को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर किसी आरोपी के पास पासपोर्ट नहीं है तो इस संबंधी हलफनामा दाखिल करेगा.

कोर्ट की साक्ष्यों से छेड़छाड़ ना करने की हिदायत