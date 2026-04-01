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IPS आदित्य लांग्हे ने फिरोजाबाद SSP का चार्ज संभाला; बोले- समस्याओं का त्वरित निस्तारण प्राथमिकताओं में शामिल

रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में बुधवार को प्रेसवार्ता आयोजित की गई.

IPS आदित्य लांग्हे
IPS आदित्य लांग्हे (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 10:12 PM IST

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फिरोजाबाद : जनपद चंदौली से स्थान्तरित होकर आए 2016 बैच के आईपीएस अफसर आदित्य लांग्हे ने जनपद के बुधवार को पुलिस लाइन पहुंचकर औपचारिक रूप से फिरोजाबाद एसएसपी का कार्यभार ग्रहण कर लिया. चार्ज संभालते ही उन्होंने जिले की कानून-व्यवस्था को लेकर कड़े तेवर दिखाए और स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी.

कार्यभार ग्रहण करने के बाद एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की वर्तमान कानून-व्यवस्था की समीक्षा की. इसके पश्चात रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेसवार्ता आयोजित की गई, जहां उन्होंने पत्रकारों से परिचय करते हुए उनके सुझाव भी सुने.

मीडिया से बातचीत में एसएसपी आदित्य लांग्हे ने कहा कि जनपद में कानून-व्यवस्था को मजबूत करना, अपराधों पर नियंत्रण लगाना और आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने पुलिस टीम के साथ बेहतर समन्वय और पारदर्शिता के साथ कार्य करने की बात कही.

एसएसपी ने विशेष रूप से महिला अपराधों पर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाने की बात कही और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया. इसके साथ ही साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए भी विशेष रणनीति बनाकर काम करने की बात कही.

उन्होंने बताया कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. साथ ही शहर में जाम की समस्या के समाधान के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिससे आमजन को राहत मिल सके. एसएसपी ने यह भी आश्वासन दिया कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा और पुलिस की कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा.

यह भी पढ़ें : चंदौली में एसपी का एक्शन; दो दरोगा समेत चार पुलिसकर्मी निलंबित, जानिये वजह

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