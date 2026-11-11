2003 असम युवती कथित रेप केस, पीड़िता का असली पति कौन? आरोपों से मामले में आया नया मोड़
उत्तराखंड में असम की लड़की से 23 साल पुराने कथित रेप केस में पीड़िता के कुछ नए दस्तावेज सामने आए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 11, 2026 at 2:09 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 2:47 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों साल 2003 के असम की नाबालिग लड़की के साथ हुए कथित रेप का मुद्दा छाया हुआ है. इस मामले में रोज-रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं. एक तरफ जहां पीड़िता 23 साल बाद अपने बच्चे का पिता कथित तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को बता रही है, तो वहीं पीड़िता से जुड़ा एक पत्र भी सामने आया है. उसमें पीड़िता ने अपने पति का नाम राजकुमार तिवारी लिखा हुआ है. इस मामले को लेकर नई बहस शुरू हो गई है.
बताया जा रहा है कि पीड़िता ने 9 अगस्त 2011 को नगर निगम देहरादून से अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लिया था. जन्म प्रमाण पत्र के लिए पीड़िता ने नगर निगम देहरादून में जो शपथ पत्र दिया था, उसमें बच्चे के नाम के साथ ही पति का नाम राजकुमार तिवारी बताया था. इसीलिए अब राजनीति गलियारों में राजकुमार तिवारी को लेकर नई बहस छिड़ गई है. आखिर राजकुमार तिवारी कौन है? और पीड़िता ने किस तरह से हरक सिंह रावत पर अपने बच्चे का पिता होने का आरोप लगा रही है.
2003 में दिया था बच्चे को जन्म: फिलहाल जो दस्तावेज सामने आए हैं, उनके अनुसार पीड़िता ने 9 जून, 2003 को देहरादून के दून अस्पताल के महिला चिकित्सालय में एक बच्चे को जन्म दिया था. उस समय पीड़िता नारी निकेतन में रह रही थी और उसकी उम्र करीब 16 साल थी. उस समय ये मामला काफी सुर्खियों रहा था. क्योंकि पीड़िता ने अपनी शिकायत में बच्चे के पिता होने का आरोप तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत पर लगाया था. हरक सिंह रावत ने इस आरोपों को खारिज करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दिया और सीबीआई जांच की मांग की थी.
2003 में प्रदेश में एनडी तिवारी की सरकार थी. राज्य सरकार की संस्तुति पर सीबीआई जांच हुई थी. सीबीआई जांच में हरक सिंह रावत पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ था. सीबीआई ने डीएनए टेस्ट भी कराया था. बच्चे और हरक सिंह रावत का डीएनए का मैच नहीं हुआ था. वहीं कोर्ट ने भी हरक सिंह रावत को निर्दोष पाया था. इसके बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाकर इस केस को बंद कर दिया था.
23 साल बाद फिर उत्तराखंड की राजनीतिक में उठा ये मुद्दा: 23 साल बाद एक बार पीड़िता देहरादून पहुंची और 7 नवंबर को देहरादून प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की. इस दौरान पीड़िता ने नए सिरे से कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए. पीड़िता का कहना है कि उसके बच्चे के पिता हरक सिंह रावत ही हैं. इसके बाद फिर से ये मामला राजनीतिक सुर्खियों में छा गया. पीड़िता ने जहां प्रेस वार्ता कर इस मामले की दोबार से जांच और बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है.
सीबीआई ने दी थी क्लीन चिट: वहीं इस मामले में हरक सिंह रावत ने भी अपना पक्ष रखा है. उन्होंने पीड़िता के सभी आरोपियों को झूठा बताया है. हरक सिंह रावत ने इस बीजेपी की साजिश बताया है. हरक सिंह रावत ने कहा कि 2003 में खुद इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी और उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार की थी. सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दी थी.
हरक सिंह रावत का आरोप: हरक सिंह रावत का आरोप है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी मामले को दबाने के लिए बीजेपी ये 23 साल पुराना झूठा मामला उठाया है. हालांकि इन सबके बीच पीड़िता का 2011 का वो शपथ-पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पीड़िता ने राजकुमार तिवारी को अपना पति बताया था.
2016 में पीड़िता ने किसी और को बताया था अपना पति: वहीं हरक सिंह रावत ने दो दिन पहले प्रेस वार्ता कर बबलू नाम के व्यक्ति को पीड़िता का पति बताया था. हरक सिंह रावत के समर्थन में उतरी सोशल एक्टिविस्ट स्वाति नेगी ने एफिडेविट दिखाते हुए कहा कि साल 2011 में पीड़िता ने जो शपथ पत्र नगर निगम में जमा किया, उसमें उनके पति का नाम राजकुमार तिवारी है. इसके साथ ही स्वाति नेगी ने एक और पत्र मीडिया के सामने रखा, जिसमें पीड़िता ने अपने पति का नाम अजमल खान बताया था. दरअसल, ये जानकारी साल 2016 में पीड़िता को ओर से किए गए शिकायत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट न्यू दिल्ली के समक्ष सुनवाई से संबंधित पत्र में जिक्र किया गया है.
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