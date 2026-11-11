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2003 असम युवती कथित रेप केस, पीड़िता का असली पति कौन? आरोपों से मामले में आया नया मोड़

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

बताया जा रहा है कि पीड़िता ने 9 अगस्त 2011 को नगर निगम देहरादून से अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लिया था. जन्म प्रमाण पत्र के लिए पीड़िता ने नगर निगम देहरादून में जो शपथ पत्र दिया था, उसमें बच्चे के नाम के साथ ही पति का नाम राजकुमार तिवारी बताया था. इसीलिए अब राजनीति गलियारों में राजकुमार तिवारी को लेकर नई बहस छिड़ गई है. आखिर राजकुमार तिवारी कौन है? और पीड़िता ने किस तरह से हरक सिंह रावत पर अपने बच्चे का पिता होने का आरोप लगा रही है.