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मुजफ्फरनगर: इंस्टाग्राम से प्रेम जाल में फंसाया, फिर बंधक बलाकर लूट लिए 20 हजार, चार आरोपी गिरफ्तार

तालिब को इंस्टाग्राम के जरिए प्रेमजाल में फंसाया, फिर मिलने बुलाकर, लूट लिए 20 हजार

प्रेम जाल में फंसाकर लूट लिए 20 हजार
प्रेम जाल में फंसाकर लूट लिए 20 हजार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 7:51 PM IST

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मुजफ्फरनगर: जनपद के रामराज थाना क्षेत्र में बुधवार को पुलिस और एसओजी देहात टीम ने लूट का एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस ने मामले में एक महिला समेत चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के अनुसार, मुख्य आरोपी समरेज ने तालिब से अपने पुराने विवाद का बदला लेने के लिए अपने साथियों और प्रेमिका के साथ मिलकर एक जाल बिछाया, आरोपियों ने पहले तालिब को इंस्टाग्राम के जरिए प्रेमजाल में फंसाया, फिर मिलने के बहाने बुलाया. जैसे ही पीड़ित मौके पर पहुंचा, कार सवार बदमाशों ने उसकी स्कूटी में टक्कर मारकर उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर फरार हो गए.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा मुजफ्फरनगर (Video Credit: ETV Bharat)

इसके बाद, एक सुनसान बाग में ले गए, जहां उससे मारपीट की, एटीएम कार्ड छीनकर पिन पूछे और 20 हजार रुपये निकाल लिए. इतना ही नहीं, आरोपियों ने अवैध हथियार के दम पर पीड़ित तालिब की वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी.


तालिब ने मामले से संबंधित तहरीर बुधवार को थाना रामराज मे दी. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन कार्यवाई कर चार आरोपी नईम, अनस, सुमित सैनी और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार, मोटरसाइकिल, नगदी, एटीएम, आधार कार्ड, मोबाइल फोन और अवैध हथियार भी बरामद किए हैं.


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है, फिलहाल पुलिस फरार आरोपी समरेज की तलाश में जुटी है और मामले की गहराई से जांच कर रही है. यह मामला न सिर्फ अपराध की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग के खतरनाक पहलू को भी सामने लाता है.

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