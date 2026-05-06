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मुजफ्फरनगर: इंस्टाग्राम से प्रेम जाल में फंसाया, फिर बंधक बलाकर लूट लिए 20 हजार, चार आरोपी गिरफ्तार

प्रेम जाल में फंसाकर लूट लिए 20 हजार ( Photo Credit: ETV Bharat )