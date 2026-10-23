नैपकॉन 2026 : डॉ विनोद जोशी बोले- सिलिकोसिस की पहचान में AI मददगार...खर्राटों को ना करें नजरअंदाज
नैपकॉन 2026 में डॉ. विनोद जोशी ने ईटीवी भारत के संवाददाता आदित्य अत्रे से विशेष बातचीत बीमारियों की पहचान में AI की भूमिका को बताया.
Published : October 23, 2026 at 6:14 PM IST
जयपुर: आप और हम जिसे खर्राटे मानकर नजरअंदाज करते आए हैं, वह कोई गंभीर बीमारी का इशारा भी हो सकता है. कुछ लोगों में खर्राटे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का संकेत हो सकते हैं. असल में देश-दुनिया में तेजी से बढ़ रही सांस संबंधी बीमारियों और उनकी पहचान के साथ आधुनिक उपचार पद्धतियों पर मंथन के लिए जयपुर में देश-विदेश के श्वसन रोग विशेषज्ञ जुटे हैं. जयपुर में 28वीं जॉइंट एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन सहित विभिन्न देशों के 2 हजार से अधिक पल्मोनोलॉजिस्ट, रेस्पिरेटरी फिजिशियन और रिसर्चर्स शामिल हुए. कॉन्फ्रेंस में फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां, उनके बदलते स्वरूप, आधुनिक तकनीक, नई जांच पद्धतियों और उपचार के विकल्पों पर चर्चा की जा रही है.
नैपकॉन 2026 के आयोजन सचिव डॉ. विनोद जोशी ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत करते हुए बताया कि तकनीक के विकास के साथ श्वसन रोगों की पहचान और उपचार के तरीके भी बदल रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब सांस से जुड़ी बीमारियों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. खर्राटे जैसी आम समस्या को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में यह ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है. धूम्रपान नहीं करने वाले लोगों में भी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) के मामले सामने आ रहे हैं.
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सिलिकोसिस की पहचान में AI की मदद: राजस्थान के श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ. विनोद जोशी ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल से श्वसन संबंधी बीमारियों की पहचान और जांच प्रक्रिया को बेहतर बनाने की दिशा में काम हो रहा है. विशेष रूप से सिलिकोसिस जैसी बीमारी की पहचान में AI आधारित टूल अहम योगदान दे रहे हैं. हाल में राज्य सरकार ने इस टूल को मान्यता दी है. अब आसानी से सिलिकोसिस मरीज की पहचान की जा रही है.
एआई ऐसे करता है डॉक्टर की मदद: उन्होंने बताया कि सिलिकोसिस फेफड़ों की गंभीर बीमारी है, जो सिलिका की बारीक धूल के लंबे समय तक संपर्क में रहने से होती है. खनन, पत्थर कटाई, निर्माण कार्य और अन्य धूल वाले कामों में लगे श्रमिकों में इसका जोखिम ज्यादा रहता है. ऐसे में आधुनिक तकनीक की मदद से जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है. AI आधारित टूल मेडिकल इमेज, विशेषकर छाती के एक्स-रे और सीटी स्कैन में असामान्य बदलावों को पहचानने में चिकित्सकों की मदद कर रहे हैं.
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खर्राटे हो सकते हैं गंभीर बीमारी का संकेत: कॉन्फ्रेंस में नींद से जुड़ी श्वसन समस्याओं पर भी चर्चा हुई. डॉ. जोशी का कहना है कि खर्राटों की समस्या को सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कुछ लोगों में खर्राटे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का संकेत हो सकते हैं. इस स्थिति में सोते समय सांस की नली बार-बार संकरी या अवरुद्ध होती है. इससे सांस लेने में रुकावट आती है. शरीर में ऑक्सीजन का स्तर प्रभावित हो सकता है और कई बार जान तक जा सकती है. गंभीर मामलों में यह समस्या उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं का जोखिम बढ़ा देती है, लेकिन अब खर्राटों और स्लीप एपनिया के उपचार के लिए मरीज की स्थिति के अनुसार विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है.
धूम्रपान नहीं करने वाले भी सीओपीडी की चपेट में: डॉ. जोशी के अनुसार, अब धूम्रपान नहीं करने वाले लोग भी सीओपीडी की चपेट में आ रहे हैं. खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में खतरा महत्वपूर्ण है.सीओपीडी फेफड़ों की ऐसी बीमारी है, जिसमें सांस की नलियों में लंबे समय तक सूजन और वायु प्रवाह में रुकावट रह सकती है. इसके कारण मरीज को सांस फूलने, लगातार खांसी और बलगम की समस्या हो सकती है. धूम्रपान इसके प्रमुख कारणों में से एक है, लेकिन घरेलू वायु प्रदूषण, बायोमास ईंधन के धुएं, धूल और अन्य प्रदूषकों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से भी इसका जोखिम बढ़ जाता है. ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक चूल्हों पर लकड़ी, उपले और अन्य ठोस ईंधन से खाना बनाने वाली महिलाओं को लंबे समय तक धुएं के संपर्क में रहना पड़ता है. ऐसे में धूम्रपान नहीं करने के बावजूद उनमें फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बना रहता है.
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