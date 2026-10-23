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नैपकॉन 2026 : डॉ विनोद जोशी बोले- सिलिकोसिस की पहचान में AI मददगार...खर्राटों को ना करें नजरअंदाज

डॉ. विनोद शर्मा , वरिष्ठ श्वसन रोग विशेषज्ञ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: आप और हम जिसे खर्राटे मानकर नजरअंदाज करते आए हैं, वह कोई गंभीर बीमारी का इशारा भी हो सकता है. कुछ लोगों में खर्राटे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का संकेत हो सकते हैं. असल में देश-दुनिया में तेजी से बढ़ रही सांस संबंधी बीमारियों और उनकी पहचान के साथ आधुनिक उपचार पद्धतियों पर मंथन के लिए जयपुर में देश-विदेश के श्वसन रोग विशेषज्ञ जुटे हैं. जयपुर में 28वीं जॉइंट एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन सहित विभिन्न देशों के 2 हजार से अधिक पल्मोनोलॉजिस्ट, रेस्पिरेटरी फिजिशियन और रिसर्चर्स शामिल हुए. कॉन्फ्रेंस में फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां, उनके बदलते स्वरूप, आधुनिक तकनीक, नई जांच पद्धतियों और उपचार के विकल्पों पर चर्चा की जा रही है.