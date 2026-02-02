यूरोलॉजी से जुड़े इलाज की एडवांस टेक्नोलॉजी पर महामंथन, इंदौर में जुटे देश-दुनिया के 2000 डॉक्टर
इंदौर में यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ़ इंडिया द्वारा आयोजित यूसिकोन 2026 की 59वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस. रोबोटिक तकनीक, AI आधारित इनोवेशन और ट्रीटमेंट पर हो रहे डिस्कशंस.
Published : February 2, 2026 at 6:10 PM IST
इंदौर: दुनिया भर में तेजी से विकसित होती मेडिकल साइंस और इलाज के तरीकों में अब इनोवेशन और एडवांस इक्विपमेंट पर फोकस किया जा रहा है. यूरोलॉजी से जुड़ी इलाज की आधुनिक तकनीकी से अपग्रेड होकर मरीजों के इलाज में इनोवेशन का प्रयोग कर सके इसके लिए इंदौर में देश और दुनिया भर से जुटे डॉक्टरों का महामंथन (usicon 2026) कार्यक्रम चल रहा है.
देश और दुनिया के करीब 2000 यूरोलॉजिस्ट प्रस्तुत कर रहे रिसर्च पेपर
यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ़ इंडिया द्वारा आयोजित यूसिकोन 2026 की 59वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस में पहली बार देश और दुनिया के करीब 2000 यूरोलॉजिस्ट यूरोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन और इलाज की एडवांस तकनीक पर अपने-अपने रिसर्च पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं. इसके जरए वे तरह-तरह के जटिल इलाज से जुड़े अनुभव साझा कर रहे हैं जिससे कि तमाम डॉक्टर अपने-अपने इलाज में मरीजों को इलाज की आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर सकें. इसके अलावा इनोवेशन और इनसाइड ट्रीटमेंट की थीम पर नए-नए इक्विपमेंट के उपयोग पर भी फोकस कर रहे हैं.
आयोजन की जानकारी देते हुए डॉ. सुशील भाटिया बताते हैं कि आयोजन में यूरोलॉजी के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक और शोध को साझा किया जा रहा है जिससे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूरोलॉजी आधारित ट्रीटमेंट को अपग्रेड किया जा सके. इस दौरान लाइव सर्जरी, रोबोटिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इनोवेशन और ट्रीटमेंट पर भी डिस्कशन हो रहे हैं.
उन्होंने बताया कि वर्तमान दौर में किडनी, ब्लैडर और प्रोस्टेट कैंसर जैसी समस्या भारत ही नहीं दुनिया के अन्य देशों में चुनौती है. इसलिए वैश्विक स्तर की चिकित्सा और इलाज के आधुनिक संसाधनों का लाभ सभी मरीजों को मिले इसलिए भी इस तरह का आयोजन किया जा रहा है.
रोबोटिक सर्जरी, पेशाब की समस्याओं के लिए दूरबीन आधारित टेक्नोलॉजी का हो रहा प्रयोग
उन्होंने बताया, वर्तमान दौर में रोबोटिक सर्जरी और पथरी अथवा पेशाब की समस्याओं के लिए दूरबीन आधारित नई-नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है. जिससे भारतीय मरीजों को भी इसका फायदा मिल रहा है. हर साल बड़ी संख्या में यूरोलॉजी से संबंधित मरीज एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस की चुनौतियां भी झेलते हैं. इस पर भी आयोजन में चिंतन हो रहा है. वहीं किडनी रोग और पथरी से जुड़ी बीमारियों में आधुनिक तकनीक का उपयोग हो इसके लिए भी वैश्विक रणनीति तैयार की जा रही है.