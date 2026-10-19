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बिहार के इस मंदिर में मुस्लिम परिवार चढ़ाते हैं मां दुर्गा को सोने की नथिया, पढ़ें 200 साल पुराना रोचक इतिहास

नालंदा: देशभर में शारदीय नवरात्र का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन बिहार के नालंदा जिले में मां दुर्गा की भक्ति के साथ-साथ सांप्रदायिक सौहार्द की एक ऐसी अद्भुत तस्वीर देखने को मिलती है, जो पूरे देश के लिए मिसाल है.

जिले के इस्लामपुर प्रखंड बाजार स्थित हनुमानगंज में 'बड़ी दुर्गा माता का मनोकामना मंदिर' (सिद्धपीठ बड़ी महारानी) स्थापित है, जिसका इतिहास दो से ढाई सौ वर्ष से भी अधिक पुराना है. मगध क्षेत्र के इस सबसे मशहूर मनोकामना मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि, यहां मां के दरबार में सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं, बल्कि मुस्लिम धर्मावलंबियों का भी अटूट विश्वास है.

आलम यह है, कि हर साल नवरात्र में माता को चढ़ने वाली सोने की पहली नथिया और गुप्त दान मुस्लिम परिवारों की ओर से ही भेंट किया जाता है. सूबे के दर्जनों जिलों से लेकर सात समंदर पार लंदन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक में बसे श्रद्धालु हर साल नवरात्र की छुट्टियों में यहां आकर मां के चरणों में अपना शीश नवाते हैं.

मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार?

पुजारी रवि कुमार सिंह बताते हैं कि, एक मुस्लिम महिला स्व. सुक्खू मियां की पत्नी मंदिर परिसर के बाहर टोकरी में सब्जी बेचती थी, उस मुस्लिम महिला को संतान नहीं था. उसने बाहर से ही मां से मन्नत मांगी कि, उन्हें एक संतान हो. उसके एक साल बाद ही महिला की गोद भर गई और संतान सुख की प्राप्ति हुई. जिसके बाद मुस्लिम महिला ने अपने जीवन काल में हर नवरात्र के मौके पर पहले दिन नथिया गुप्त दान किए. कुछ और मुस्लिम परिवार के लोग आज भी करते हैं.

इस्लामपुर के इस सिद्धपीठ में हर वर्ष मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुओं द्वारा करीब 100 सोने की नथिया और चांदी-सोने की बिछिया माता को भेंट की जाती हैं. मंदिर कमेटी के अध्यक्ष व प्रमुख सेवादार प्रोफेसर उमेश प्रसाद और पुजारी रवि कुमार सिंह बताते हैं, कि यहां के दो-तीन पुराने मुस्लिम परिवार पिछले कई दशकों से हर साल मां दुर्गा को सोने की नथिया चढ़ाते आ रहे हैं.

प्रोफेसर उमेश प्रसाद (ETV Bharat)

"वर्तमान सामाजिक ताने-बाने की वजह से ये मुस्लिम परिवार अपना नाम, पता या तस्वीर सार्वजनिक नहीं करना चाहते, लेकिन दुर्गा पूजा के आयोजन में वे पूरी आस्था के साथ हर तरह का सहयोग करते हैं." -रवि कुमार सिंह, पुजारी

इस ऐतिहासिक मंदिर की स्थापना और पूजन पद्धति देश के अन्य दुर्गा मंदिरों से बिल्कुल अलग है. मंदिर के सेवादार रवि सिंह और प्रोफेसर उमेश प्रसाद बताते हैं, कि यहां प्रतिमा की स्थापना ढाई सौ साल से भी पहले से हो रही है. लेकिन, इस मंदिर की विधिवत स्थापना विक्रम संवत 1883 यानी सन् 1826 ईस्वी में स्वर्गीय जोधनमल जैन और भत्तूमल जैन द्वारा बनारस (काशी) के सिद्ध विद्वानों को बुलाकर कराई गई थी. वर्ष 2026 में इस मंदिर की स्थापना के पूरे 200 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, जबकि वर्ष 2008 में नई पीढ़ी के सेवादारों द्वारा इसका भव्य जीर्णोद्धार कराया गया.

नौ नहीं बल्कि दो कलश स्थापना

आमतौर पर दुर्गा मंदिरों में एक, पांच या नौ कलश स्थापित किए जाते हैं, लेकिन इस्लामपुर की बड़ी देवी जी के दरबार में भगवान गणेश की दोनों पत्नियों 'रिद्धि' और 'सिद्धि' के प्रतीक के रूप में दो कलशों की स्थापना की जाती है. यहां कलश स्थापना के समय किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे इलाके और समाज के कल्याण के लिए संकल्प लिया जाता है.

यहां भव्य पंडाल से ज्यादा वैदिक रीति और सांगोपांग षोडशोपचार विधि से पूजा-अनुष्ठान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है. विशेषकर नवरात्र की सबसे कठिन मानी जाने वाली 'निशा पूजा' यहां निर्धारित समय पर पूरे वैधानिक तरीके से संपन्न होती है.

मंदिर में पूजा अर्चना करते श्रद्धालु (ETV Bharat)

मन्नत पूरा होने की मान्यता

माता दरबार की ओर से बाकायदा एक 'संवैधानिक पत्रक विधान' प्रकाशित किया जाता है, जिसके तहत घंटे नहीं बल्कि मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम तय होते हैं. विसर्जन व शोभायात्रा में बड़ी महारानी के नेतृत्व में ही सहायक प्रतिमाएं, मां काली, देवनगर बुढ़ानगर, अतासराय, भारत माता और पाठक बीघा की प्रतिमाएं अपने तय क्रम में चलती हैं; कोई भी प्रतिमा नियम तोड़कर आगे-पीछे या दाएं-बाएं नहीं हो सकती है.

इस मंदिर से जुड़ी एक बेहद चमत्कारी मान्यता यह है, कि जो भी व्यक्ति यहां मन्नत मांगता है, उसकी मुराद एक साल के भीतर अनिवार्य रूप से पूरी हो जाती है. इतना ही नहीं, मंदिर समिति में बचपन या युवावस्था में स्वयंसेवक के रूप में काम करने वाले करीब 200 से 400 युवाओं का रिकॉर्ड है कि, उनमें से आज एक भी बेरोजगार नहीं है.

मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा (ETV Bharat)

सेवादार रवि सिंह बताते हैं कि, मां की सेवा करने वाले बच्चे आगे चलकर हाईकोर्ट के जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, भारत सरकार के उच्च पदाधिकारी और केंद्रीय बलों के अफसर बने हैं. आज इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक में कई युवा ऊंचे पदों पर आसीन हैं.