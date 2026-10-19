बिहार के इस मंदिर में मुस्लिम परिवार चढ़ाते हैं मां दुर्गा को सोने की नथिया, पढ़ें 200 साल पुराना रोचक इतिहास
नालंदा का 200 साल पुराना बड़ी दुर्गा मंदिर कौमी एकता और आस्था का संगम है. मुस्लिम परिवार चढ़ाते हैं पहली सोने की नथिया. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : October 19, 2026 at 6:21 PM IST
नालंदा: देशभर में शारदीय नवरात्र का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन बिहार के नालंदा जिले में मां दुर्गा की भक्ति के साथ-साथ सांप्रदायिक सौहार्द की एक ऐसी अद्भुत तस्वीर देखने को मिलती है, जो पूरे देश के लिए मिसाल है.
बड़ी दुर्गा माता का मनोकामना मंदिर
जिले के इस्लामपुर प्रखंड बाजार स्थित हनुमानगंज में 'बड़ी दुर्गा माता का मनोकामना मंदिर' (सिद्धपीठ बड़ी महारानी) स्थापित है, जिसका इतिहास दो से ढाई सौ वर्ष से भी अधिक पुराना है. मगध क्षेत्र के इस सबसे मशहूर मनोकामना मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि, यहां मां के दरबार में सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं, बल्कि मुस्लिम धर्मावलंबियों का भी अटूट विश्वास है.
आलम यह है, कि हर साल नवरात्र में माता को चढ़ने वाली सोने की पहली नथिया और गुप्त दान मुस्लिम परिवारों की ओर से ही भेंट किया जाता है. सूबे के दर्जनों जिलों से लेकर सात समंदर पार लंदन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक में बसे श्रद्धालु हर साल नवरात्र की छुट्टियों में यहां आकर मां के चरणों में अपना शीश नवाते हैं.
क्या कहते हैं जानकार?
पुजारी रवि कुमार सिंह बताते हैं कि, एक मुस्लिम महिला स्व. सुक्खू मियां की पत्नी मंदिर परिसर के बाहर टोकरी में सब्जी बेचती थी, उस मुस्लिम महिला को संतान नहीं था. उसने बाहर से ही मां से मन्नत मांगी कि, उन्हें एक संतान हो. उसके एक साल बाद ही महिला की गोद भर गई और संतान सुख की प्राप्ति हुई. जिसके बाद मुस्लिम महिला ने अपने जीवन काल में हर नवरात्र के मौके पर पहले दिन नथिया गुप्त दान किए. कुछ और मुस्लिम परिवार के लोग आज भी करते हैं.
इस्लामपुर के इस सिद्धपीठ में हर वर्ष मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुओं द्वारा करीब 100 सोने की नथिया और चांदी-सोने की बिछिया माता को भेंट की जाती हैं. मंदिर कमेटी के अध्यक्ष व प्रमुख सेवादार प्रोफेसर उमेश प्रसाद और पुजारी रवि कुमार सिंह बताते हैं, कि यहां के दो-तीन पुराने मुस्लिम परिवार पिछले कई दशकों से हर साल मां दुर्गा को सोने की नथिया चढ़ाते आ रहे हैं.
"वर्तमान सामाजिक ताने-बाने की वजह से ये मुस्लिम परिवार अपना नाम, पता या तस्वीर सार्वजनिक नहीं करना चाहते, लेकिन दुर्गा पूजा के आयोजन में वे पूरी आस्था के साथ हर तरह का सहयोग करते हैं." -रवि कुमार सिंह, पुजारी
इस ऐतिहासिक मंदिर की स्थापना और पूजन पद्धति देश के अन्य दुर्गा मंदिरों से बिल्कुल अलग है. मंदिर के सेवादार रवि सिंह और प्रोफेसर उमेश प्रसाद बताते हैं, कि यहां प्रतिमा की स्थापना ढाई सौ साल से भी पहले से हो रही है. लेकिन, इस मंदिर की विधिवत स्थापना विक्रम संवत 1883 यानी सन् 1826 ईस्वी में स्वर्गीय जोधनमल जैन और भत्तूमल जैन द्वारा बनारस (काशी) के सिद्ध विद्वानों को बुलाकर कराई गई थी. वर्ष 2026 में इस मंदिर की स्थापना के पूरे 200 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, जबकि वर्ष 2008 में नई पीढ़ी के सेवादारों द्वारा इसका भव्य जीर्णोद्धार कराया गया.
नौ नहीं बल्कि दो कलश स्थापना
आमतौर पर दुर्गा मंदिरों में एक, पांच या नौ कलश स्थापित किए जाते हैं, लेकिन इस्लामपुर की बड़ी देवी जी के दरबार में भगवान गणेश की दोनों पत्नियों 'रिद्धि' और 'सिद्धि' के प्रतीक के रूप में दो कलशों की स्थापना की जाती है. यहां कलश स्थापना के समय किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे इलाके और समाज के कल्याण के लिए संकल्प लिया जाता है.
यहां भव्य पंडाल से ज्यादा वैदिक रीति और सांगोपांग षोडशोपचार विधि से पूजा-अनुष्ठान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है. विशेषकर नवरात्र की सबसे कठिन मानी जाने वाली 'निशा पूजा' यहां निर्धारित समय पर पूरे वैधानिक तरीके से संपन्न होती है.
मन्नत पूरा होने की मान्यता
माता दरबार की ओर से बाकायदा एक 'संवैधानिक पत्रक विधान' प्रकाशित किया जाता है, जिसके तहत घंटे नहीं बल्कि मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम तय होते हैं. विसर्जन व शोभायात्रा में बड़ी महारानी के नेतृत्व में ही सहायक प्रतिमाएं, मां काली, देवनगर बुढ़ानगर, अतासराय, भारत माता और पाठक बीघा की प्रतिमाएं अपने तय क्रम में चलती हैं; कोई भी प्रतिमा नियम तोड़कर आगे-पीछे या दाएं-बाएं नहीं हो सकती है.
इस मंदिर से जुड़ी एक बेहद चमत्कारी मान्यता यह है, कि जो भी व्यक्ति यहां मन्नत मांगता है, उसकी मुराद एक साल के भीतर अनिवार्य रूप से पूरी हो जाती है. इतना ही नहीं, मंदिर समिति में बचपन या युवावस्था में स्वयंसेवक के रूप में काम करने वाले करीब 200 से 400 युवाओं का रिकॉर्ड है कि, उनमें से आज एक भी बेरोजगार नहीं है.
सेवादार रवि सिंह बताते हैं कि, मां की सेवा करने वाले बच्चे आगे चलकर हाईकोर्ट के जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, भारत सरकार के उच्च पदाधिकारी और केंद्रीय बलों के अफसर बने हैं. आज इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक में कई युवा ऊंचे पदों पर आसीन हैं.
"नालंदा के वर्तमान सांसद कौशलेंद्र कुमार, जिनका चौथा कार्यकाल चल रहा है, वे भी बचपन में जब हाफ पैंट और शर्ट पहनते थे, तब इसी मंदिर के सेवादार हुआ करते थे. आज माता की कृपा से इस मुकाम पर हैं. उनके अलावा पूर्व विधायक राकेश रौशन, महेंद्र रंजन और चंद्रसेन जी की भी इस दरबार में गहरी आस्था रही है." -रवि सिंह, सेवादार
आम श्रद्धालुओं की बात करें तो पुलिस में नौकरी की मन्नत लेकर पहुंची आशा कुमारी हों या अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई और पति के रोजगार की खुशहाली मांगने कादी बीघा से आईं पूनम देवी, हर कोई माता के चमत्कार से अभिभूत नजर आता है.
श्रीराम का दरबार और हनुमान मंदिर का रहस्य
सिद्धपीठ बड़ी महारानी के ठीक बगल में प्रभु श्रीराम का दरबार और दक्षिणमुखी हनुमान जी का एक अत्यंत प्राचीन व चमत्कारी मंदिर भी स्थित है. पिछले पांच वर्षों से इस प्रांगण में रामसेवक के रूप में सेवा कर रहे प्रसनजीत कुमार उर्फ सन्नी बताते हैं कि, पूरे इस्लामपुर नगर परिषद में मात्र दो ही राम दरबार हैं. एक प्राचीन मंदिर पक्की तालाब पर है और दूसरा यह मंदिर है, जिसका भव्य निर्माण व प्राण-प्रतिष्ठा चार साल पहले हुई है.
"इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि, यहां नीचे विराजमान हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर है. ऊपर उनके आराध्य प्रभु श्रीराम का दरबार है. रामायण काल में हनुमान जी ने माता सीता की खोज, लंका दहन और रावण वध से जुड़े जितने भी बड़े पराक्रम किए, वे सभी दक्षिण दिशा में ही किए थे." - प्रसनजीत कुमार, रामसेवक
प्रसनजीत बताते हैं कि, धर्मग्रंथों के अनुसार, जो भी भक्त मंगलवार और शनिवार को सच्चे मन से दक्षिणमुखी हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाता है, ऊपर श्रीराम दरबार में भजन-भाव करता है और बगल में सिद्धपीठ बड़ी महारानी का दर्शन करता है, उसकी रोग बाधा, भूत-प्रेत बाधा और गरीबी समेत हर समस्या का शत-प्रतिशत निवारण हो जाता है.
अयोध्या के साथ अपने गहरे ऐतिहासिक संबंध
इस्लामपुर की यह पावन धरती केवल मां दुर्गा के सिद्धपीठ के लिए ही नहीं, बल्कि अयोध्या के साथ अपने गहरे ऐतिहासिक संबंधों के कारण 'छोटी अयोध्या' के रूप में भी विख्यात है. रवि सिंह इतिहास के पन्नों को पलटते हुए बताते हैं कि, सन् 1800 ईस्वी में 18वीं-19वीं शताब्दी के सर्वोच्च कोटि के विद्वान संत स्वामी जुगलानंद शरण जी महाराज का जन्म हुआ था.
महज नौ वर्ष की अल्पायु में संन्यास ग्रहण कर वे चित्रकूट और काशी होते हुए अयोध्या पहुंचे थे, जहां वे 'बड़े महाराज जी' के नाम से प्रसिद्ध हुए. अयोध्या में अंग्रेजों से पहली भिड़ंत उन्हीं की हुई थी, जिसके बाद अंग्रेजों ने उनसे क्षमा याचना की और उनके लिए अयोध्या में 52 बीघा जमीन आवंटित की, जो आज भी 'लक्ष्मण किला' के नाम से जानी जाती है. गौरव की बात यह है कि स्वयं स्वामी विवेकानंद ने अयोध्या जाकर स्वामी जुगलानंद शरण जी महाराज से 'श्रीराम तत्व' की दीक्षा ली थी. आज भी अयोध्या के लोग इस्लामपुर को 'छोटी अयोध्या' कहकर पुकारते हैं.
इसी आचार्य पीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेशनंदिनी शरण जी महाराज (हनुमत निवास) को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की संत समिति में सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है. करुणा, दया, क्षमा और समता सिखाने वाले सनातन धर्म की यही खूबसूरती है, कि इस पावन नगरी में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर मां भगवती के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं.
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