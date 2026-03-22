ETV Bharat / state

पुष्कराज का पगड़ी महोत्सव: जयपुर की 200 महिलाओं ने 300 साड़ियों से बनी 1800 मीटर पगड़ी पहनाई

पुष्कर में तीर्थ पुरोहित एवं कार्यक्रम संयोजक अशोक पाराशर ने बताया कि जयपुर की महिला मंडल की करीब 200 कार्यकर्ता बसों से पुष्कर आई. यहां उन्होंने विधिवत रूप से तीर्थ गुरु पुष्करराज को 6-6 मीटर लंबी 300 चुनरी की साड़ियों से बनी पगड़ी पहनाई. महिलाओं ने पहले सरोवर के चारों और मानव श्रृंखला बनाई. सरोवर की परिक्रमा करते हुए 1800 मीटर लंबी पगड़ी तीर्थ गुरु पुष्कराज को श्रद्धा भाव के साथ पहनाई है.

अजमेर: तीर्थ गुरु पुष्करराज में जयपुर महिला मंडल की ओर से पगड़ी महोत्सव मनाया गया. सैकड़ों महिला श्रद्धालुओं ने तीर्थ गुरु पुष्करराज की पूजा–अर्चना करके वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ 1800 मीटर चुनरीदार पगड़ी भेंट की. महिला श्रद्धालुओं ने 52 घाटों पर मौजूद रहकर यह पगड़ी सरोवर पहनाई. इस दौरान पुष्कराज के जयकारों से 52 घाट गूंज उठे.

पढ़ें: अनूठी आस्था! पुष्कर सरोवर का 'पगड़ी महोत्सव' 3 जनवरी को, 2 हजार फीट लंबी पगड़ी की जाएगी भेंट

मन में भाव है कामना नहीं: जयपुर महिला मंडल की कार्यकर्ता आशा गुप्ता ने बताया कि 5 वर्ष पहले अजमेर की महिलाओं ने तीर्थ गुरु पुष्करराज को पगड़ी पहनाकर महोत्सव मनाया था. इस क्रम में जयपुर महिला मंडल ने कार्तिक माह में पगड़ी महोत्सव का कार्यक्रम रखा था, लेकिन उस वक्त किसी कारण से यह नहीं हो पाया. पगड़ी महोत्सव के लिए आज के दिन का मुहूर्त निकला. गुप्ता ने बताया कि ब्रह्मा मंदिर में दर्शन और पूजा करने के बाद जयपुर महिला मंडल की ओर से कलश और चांदी की गरुड़ घंटी भेंट की गई. आशा गुप्ता बताती है कि महिलाओं के मन में पगड़ी महोत्सव को लेकर भाव है, कोई कामना नहीं है. पगड़ी महोत्सव के बाद सभी महिलाएं शोभायात्रा के रूप में ब्रह्मा मंदिर पहुंची.

पुष्कर राज की पूजा करते श्रद्धालु (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: पगड़ी महोत्सव : श्री पुष्कर राज को पहनाई गई 2 हजार मीटर लंबी लहरिया पगड़ी

पवित्र सरोवर को रखें स्वच्छ: गुप्ता ने कहा कि पुष्कर के पवित्र सरोवर का जल पवित्र है. यहां आने वाले श्रद्धालुओं को जल में स्नान और आगमन करने का मौका मिलता है. सरोवर के जल को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सब की है. उन्होंने यह भी कहा कि सरोवर में गंदगी ना फैलाएं. इसे स्वच्छ रखने में सहयोग करें. पुष्कर सतयुग का तीर्थ है. धरती पर सभी तीर्थों के गुरु पुष्करराज के जल को जगतपिता ब्रह्मा के कमंडल के समान माना गया है. जगत पिता ब्रह्मा, पुष्कर राज के जल और ऋषि मुनियों की तपोस्थली की महिमा और आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण ही पुष्कर सनातन हिन्दू धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ है.