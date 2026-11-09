दिवाली के साइड इफेक्ट: पटाखे से झुलसे 200 लोग पहुंचे अस्पताल, दीपक से झुलसने से दो गंभीर भर्ती... आंखों की रोशनी पर भी असर
दिवाली के दौरान दो बालक गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है. 200 से अधिक मामले अस्पतालों में सामने आए.
Published : November 9, 2026 at 3:27 PM IST
कोटा: रोशनी के त्योहार दीपावली पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की. इस दौरान पटाखे और दीयों से झुलसने की घटनाएं भी हुई. कोटा शहर में सरकारी और निजी अस्पतालों में झुलसने के 200 से ज्यादा मामले आए. मरीजों में कुछ के चेहरे पर बर्न व कुछ के हाथों में पटाखे फट गए. चिकित्सकों ने मरीजों का प्राथमिक उपचार व ड्रेसिंग की है, जबकि दो मरीजों को गंभीर रूप से झुलसने पर अस्पताल में भर्ती किया गया है. इसी प्रकार 50 से ज्यादा केस ऐसे भी आए हैं, जिनमें आंख के नजदीक पटाखा फटने पर आंख झुलस गई है या फिर कॉर्निया में प्रॉब्लम आई है.
मेडिकल कॉलेज कोटा में सर्जरी विभाग अध्यक्ष और सीनियर प्रोफेसर डॉ. नीरज देवेंदा ने बताया कि 70 मामले MBS हॉस्पिटल में आए हैं. इनमें से कैथून निवासी 10 वर्षीय बच्चे को गंभीर हालत में भर्ती किया है. कपड़ों पर दीपक का गरम तेल गिरने से कमर और पैर के हिस्से झुलस गए थे. उसका बर्न यूनिट में इलाज चल रहा है. इसी प्रकार मेडिकल कॉलेज में आधा दर्जन के आसपास ही केस आए थे. डॉ. देवेंदा ने बताया कि एक अन्य 10 वर्षीय बालक के हाथ में बड़ा पटाखा चल गया था, जिससे उसका हाथ झुलस गया है. वह उंगलियों पर टूथपेस्ट लगाकर आया था, ऐसा नहीं करना चाहिए.
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शीला चौधरी रोड स्थित निजी अस्पताल के स्टाफ उर्वशी ने बताया कि उनके यहां पर 11 बर्न केस के मामले आए थे. जिनमें एक महिला दीपक से झुलस गई थी. जबकि शेष पटाखों से जले थे. पटाखों से जले हुए सभी केस OPD से दिखा कर लौट गए हैं. जबकि बजरंग नगर निवासी 45 वर्षीय महिला अस्पताल में भर्ती हैं. यह 5 नवंबर को ही दीपक से झुलस गई थी, उनके कपड़ों में आग पकड़ ली थी. जिसके बाद गंभीर रूप से जल गई थी. यह अस्पताल में भर्ती हैं.
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आंखों में बारूद जाने से रोशनी पर असर: मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोग के विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉ. अशोक मीणा ने बताया कि 20 के आसपास केस OPD में आए हैं. इनमें 5 साल के छोटे बच्चों से लेकर 45 साल तक के लोग आए. 5 साल के बच्चे की आंख के नजदीक पटाखा फूट गया था. जिससे उसकी आंख के आसपास सूजन आ गई है और हल्का असर रोशनी पर भी हुआ है. आंख के अंदर रक्त का जमाव हो गया है, यह जमाव उपचार के दौरान हटेगा, इससे बाद रोशनी वापस सामान्य हो जाएगी. एक अन्य मरीज आया था जिसके आंख के नजदीक पटाखा फूट गया था, उसके नाक के ऊपर टांके भी लगे हैं और दोनों आंखों की रोशनी पर भी असर आया है. ऐसे ही अन्य दूसरे मरीज भी थे. हालांकि इन मरीजों को भर्ती करने की आवश्यकता नहीं हुई. इनमें से अधिकांश की आंखों में बारूद चला गया था, जिसे निकालने में थोड़ा समय लगेगा. उपचार के साथ ही यह सामान्य होंगे.