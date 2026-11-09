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दिवाली के साइड इफेक्ट: पटाखे से झुलसे 200 लोग पहुंचे अस्पताल, दीपक से झुलसने से दो गंभीर भर्ती... आंखों की रोशनी पर भी असर

एमबीएस हॉस्पिटल का आपातकालीन कक्ष ( ETV Bharat Kota )

कोटा: रोशनी के त्योहार दीपावली पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की. इस दौरान पटाखे और दीयों से झुलसने की घटनाएं भी हुई. कोटा शहर में सरकारी और निजी अस्पतालों में झुलसने के 200 से ज्यादा मामले आए. मरीजों में कुछ के चेहरे पर बर्न व कुछ के हाथों में पटाखे फट गए. चिकित्सकों ने मरीजों का प्राथमिक उपचार व ड्रेसिंग की है, जबकि दो मरीजों को गंभीर रूप से झुलसने पर अस्पताल में भर्ती किया गया है. इसी प्रकार 50 से ज्यादा केस ऐसे भी आए हैं, जिनमें आंख के नजदीक पटाखा फटने पर आंख झुलस गई है या फिर कॉर्निया में प्रॉब्लम आई है.

मेडिकल कॉलेज कोटा में सर्जरी विभाग अध्यक्ष और सीनियर प्रोफेसर डॉ. नीरज देवेंदा ने बताया कि 70 मामले MBS हॉस्पिटल में आए हैं. इनमें से कैथून निवासी 10 वर्षीय बच्चे को गंभीर हालत में भर्ती किया है. कपड़ों पर दीपक का गरम तेल गिरने से कमर और पैर के हिस्से झुलस गए थे. उसका बर्न यूनिट में इलाज चल रहा है. इसी प्रकार मेडिकल कॉलेज में आधा दर्जन के आसपास ही केस आए थे. डॉ. देवेंदा ने बताया कि एक अन्य 10 वर्षीय बालक के हाथ में बड़ा पटाखा चल गया था, जिससे उसका हाथ झुलस गया है. वह उंगलियों पर टूथपेस्ट लगाकर आया था, ऐसा नहीं करना चाहिए.