रुद्रप्रयाग में नहीं लगेगा जाम, चारधाम यात्रियों को मिलेगा शॉर्टकट, आपस में जुड़ेंगे बदरी-केदार हाईवे

केदारनाथ हाईवे को बदरीनाथ हाईवे से जोड़ने के लिए रुद्रप्रयाग में 900 मीटर लंबी सुरंग कार्य पूरा हो चुका है.

आपस में जुड़ेंगे बदरी-केदार हाईवे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 26, 2025 at 7:54 PM IST

रुद्रप्रयाग: सब कुछ ठीकठाक रहा तो जल्द ही रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी पर 200 मीटर लंबा पुल बनकर तैयार हो जाएगा. पुल के बस कुछ हिस्से का काम बाकी है, जिसमें तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है. पुल निर्माण के बाद बदरीनाथ और केदारनाथ हाईवे आपस में जुड़ जाएंगे और शहर में लगने वाले जाम से राहत पाकर तीर्थयात्री शॉर्टकट निकल जाएंगे.

दरअसल, केदारनाथ हाईवे को बदरीनाथ हाईवे से जोड़ने के लिए रुद्रप्रयाग में 900 मीटर लंबी सुरंग कार्य पूरा होने के बाद इन दिनों अलकनंदा नदी पर 200 मीटर लंबे पुल का कार्य किया जा रहा है. परियोजना पर 156 करोड़ की लागत खर्च की जा रही है और इसे सितंबर 2025 तक पूरा होना था, मगर कुछ तकनीकि खामियों के चलते कार्य समय पर नहीं हो पाया, लेकिन अब उम्मीद है कि जल्द ही पुल का कार्य पूरा होने के बाद इस पुल से वाहनों की आवाजाही होगी, जिससे रुद्रप्रयाग शहर वासियों को जाम की समस्या से निजात मिलने के साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी शॉर्टकट मिल जाएगा.

भाजपा जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना में शामिल इस योजना का निर्माण कार्य जल्द पूरा होने वाला है. बदरीनाथ हाईवे के केदारनाथ हाईवे से जुड़ने से चारधाम यात्रा में आने वाले भक्तों को काफी लाभ मिलेगा. साथ ही रुद्रप्रयाग शहर को भी जाम की समस्या से राहत मिलेगी.

Rudraprayag
अलकनंदा नदी पर 200 मीटर लंबा पुल बनकर तैयार हो जाएगा. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि इस परियोजना का पूर्व में फेज वन का काम बीआरओ ने पूरा किया था, जिसमें जवाड़ी बाईपास का निर्माण और मंदाकिनी नदी पर पुल बनाया गया, जबकि दूसरे फेज में केदारनाथ हाईवे के जागतोली तिराहे से लगी पहाड़ी से कोटेश्वर तिराहे तक करीब नौ सौ मीटर लंबी सुरंग बन चुकी है और इन दिनों अलकनंदा नदी पर दो सौ मीटर पुल का कार्य भी गतिमान है. इस पुल के निर्माण के बाद चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही रुद्रप्रयाग और चमोली की जनता को भी काफी लाभ मिलेगा.

बाईपास का ट्रीटमेंट कार्य जल्द होगा पूरा: लंबे समय से ट्रैफिक की मार झेल रहा रुद्रप्रयाग नगर का मुख्य बाजार को अब जल्द ही राहत मिलने वाली है. जवाड़ी स्थित बायपास मार्ग, जो इस बरसात के दौरान भू-धंसाव से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, शीघ्र ही आवागमन के लिए पूरी तरह सुचारू होने वाला है.

एनएच विभाग की ओर से मार्ग पर लंबे समय से उपचारात्मक कार्य किया जा रहा था, जो अब अंतिम चरण में है. जवाड़ी बायपास आंशिक बंद होने के कारण पूरा यातायात मुख्य बाजार की ओर डायवर्ट हो रहा है, जिससे हर रोज जाम की स्थिति बन रही है. स्थानीय लोग और बाहरी वाहन चालकों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है. बीते कई दिनों से मुख्य बाजार में जाम की स्थिति बनी हुई है.

एनएच विभाग के अनुसार मार्ग पर उपचार कार्य वर्तमान में जारी है और अगले दो सप्ताह के भीतर कार्य पूरा होने की उम्मीद है. विभाग का कहना है कि बाइपास बहाल होते ही यातायात का दबाव कम होगा और शहर को जाम से काफी हद तक राहत मिलेगी.

पुल से वाहन दौड़ते आएंगे नजर: एनएच लोनिव खंड के अधिशासी अभियंता ओंकार पाण्डेय ने कहा कि केदारनाथ हाईवे को बदरीनाथ हाईवे से जोड़ने के लिए अलकनंदा नदी पर चल रहे दो सौ मीटर लंबे पुल का कार्य मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा. आगामी यात्रा सीजन से पहले पुल पर वाहन दौड़ते नजर आएंगे. उन्होंने कहा कि इस बरसाती सीजन में केदारनाथ हाईवे को जोड़ने वाले जवाड़ी बाईपास पर बहुत नुकसान हुआ है. इसके ट्रीटमेंट का कार्य भी जल्द पूरा होने की उम्मीद है.

