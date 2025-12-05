ETV Bharat / state

काशी तमिल संगमम का पहला दल प्रयागराज पहुंचा; संगम तट की खूबसूरती देख मंत्रमुग्ध हुए, सैंड आर्ट को सराहा

प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में गुरुवार को काशी तमिल संगमम के प्रथम दल के करीब 200 सदस्य पहुंचे. वीआईपी घाट से लेकर संगम क्षेत्र तक अतिथियों का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया. सुसज्जित नावों से संगम दर्शन, भजन, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने विजिटर्स को उत्साहित किया. महापौर उमेश चन्द्र गणेश केसरवानी ने इसे उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकता का उत्सव बताया. इस दौरान संगम दर्शन और पूजन से दल के सदस्य अभिभूत दिखे.

अतिथियों को काराया गया संगम दर्शन: टीम के सदस्यों को VIP घाट से सुसज्जित नावों पर संगम ले जाया गया, जहां उन्हें गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन बिंदु का दर्शन कराया गया. संगम दर्शन के बाद, लेटे हनुमान जी मंदिर, शंकर विमान मंडपम् और स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन के लिए ले जाया गया. संगम के अद्भुत दृश्य देखकर अतिथि काफी खुश नजर आए. उन्होंने सैंड आर्ट की तारीफ भी की.