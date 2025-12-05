काशी तमिल संगमम का पहला दल प्रयागराज पहुंचा; संगम तट की खूबसूरती देख मंत्रमुग्ध हुए, सैंड आर्ट को सराहा
महापौर ने किया स्वागत, अतिथियों ने लेटे हनुमान जी का किया दर्शन-पूजन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 10:27 AM IST
प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में गुरुवार को काशी तमिल संगमम के प्रथम दल के करीब 200 सदस्य पहुंचे. वीआईपी घाट से लेकर संगम क्षेत्र तक अतिथियों का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया. सुसज्जित नावों से संगम दर्शन, भजन, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने विजिटर्स को उत्साहित किया. महापौर उमेश चन्द्र गणेश केसरवानी ने इसे उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकता का उत्सव बताया. इस दौरान संगम दर्शन और पूजन से दल के सदस्य अभिभूत दिखे.
अतिथियों को काराया गया संगम दर्शन: टीम के सदस्यों को VIP घाट से सुसज्जित नावों पर संगम ले जाया गया, जहां उन्हें गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन बिंदु का दर्शन कराया गया. संगम दर्शन के बाद, लेटे हनुमान जी मंदिर, शंकर विमान मंडपम् और स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन के लिए ले जाया गया. संगम के अद्भुत दृश्य देखकर अतिथि काफी खुश नजर आए. उन्होंने सैंड आर्ट की तारीफ भी की.
लगाई गई स्पेशल प्रदर्शनी: वहीं, जगत तारन गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए और शिवांक द्विवेदी व उनकी टीम ने भजन गाकर माहौल को भक्तिमय बनाया. अतिथियों को गंगाजल भेंट किया गया, जबकि टीम लीडर को महापौर ने ममेन्टो और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया. क्षेत्रीय अभिलेखागार और राजकीय पांडुलिपि पुस्तकालय ने इस अवसर पर ताड़पत्र और कागज पर आधारित दुर्लभ पांडुलिपियों की प्रदर्शनी भी लगाई, जिसने आगंतुकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया.
उत्तर-दक्षिण की दूरियां मिटाता है काशी तमिल संगमम: महापौर ने अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह यात्रा साझा संस्कृति, परंपराओं और मान्यताओं को अनुभव कराने का माध्यम है. उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम सिर्फ उत्तर-दक्षिण को जोड़ने का कार्य नहीं करता, बल्कि जाति, भाषा और क्षेत्रवाद जैसी दूरियों को मिटाने का संदेश भी देता है. पूरे कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्रभाकर त्रिपाठी ने किया. आयोजन में पांडुलिपि अधिकारी गुलाम सरवर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.
