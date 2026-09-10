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मेरठ में दीपावली से पहले भारी तबाही की साजिश नाकाम; देहलीगेट और रेलवे रोड पर छापेमारी में 200 किलो बारूद बरामद

मेरठ: दीपावली पर्व से ठीक पहले मेरठ शहर को दहलाने या अवैध रूप से पटाखे बनाकर बड़ा हादसा पैदा करने की एक भयावह साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. बुधवार दोपहर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर के दो घने रिहायशी इलाकों देहलीगेट के लाला का बाजार और रेलवे रोड थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी कर करीब 200 किलोग्राम विस्फोटक (बारूद का मिश्रण) बरामद किया है. इस कार्रवाई के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.



​पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दीपावली पर अवैध पटाखे तैयार करने के उद्देश्य से शहर में विस्फोटक की बड़ी खेप लाई गई है. इस पर सीओ सदर देहात सुधीर कुमार के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस ने लाला का बाजार स्थित एक कॉम्पलेक्स को चारों तरफ से घेर लिया. कॉम्पलेक्स में स्थित राखी की दुकान की तलाशी लेने पर बोरों में भरा बारूद बरामद हुआ. इसके तुरंत बाद रेलवे रोड क्षेत्र में छापेमारी कर दूसरी खेप भी जब्त कर ली गई.



​सीओ सदर देहात सुधीर कुमार ने बताया कि हमें सटीक सूचना मिली थी कि पटाखे बनाने में इस्तेमाल होने वाला खतरनाक विस्फोटक मिश्रण शहर के बीचों-बीच लाया गया है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए अलग-अलग टीमें गठित कर लाला का बाजार और रेलवे रोड पर तुरंत छापेमारी की गई, जहां से लगभग 200 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया है. कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है और गौरव नामक मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है. हम इस पूरी सप्लाई चेन को खंगाल रहे हैं.



​सिटी मजिस्ट्रेट पंकज दीक्षित ने बताया कि आबादी वाले और व्यावसायिक क्षेत्रों में बिना किसी लाइसेंस या सुरक्षा मानकों के इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक का भंडारण करना कानूनन गंभीर अपराध है और जनसुरक्षा के लिए अत्यंत खतरनाक है.

पुलिस और प्रशासन की टीम ने समय रहते त्वरित कार्रवाई कर एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया है. फॉरेंसिक टीम द्वारा विस्फोटकों के सैंपल लिए गए हैं. शहर में इस तरह की अवैध गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ बेहद कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे.



​बरामद सामग्री में कौन-कौन से रसायन शामिल हैं और इनकी मारक क्षमता कितनी है. इसकी पुष्टि के लिए फॉरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल एकत्र किए हैं.

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और गौरव नामक व्यक्ति की तलाश तेज कर दी गई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में बारूद शहर के भीतर किस रास्ते से पहुंचा और इसे किन-किन पटाखा निर्माताओं को सप्लाई किया जाना था.