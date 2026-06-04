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दुर्ग में 200 परिवारों ने की हिंदू धर्म में घर वापसी, श्रीमद् रामानंद आचार्य नरेंद्राचार्य ने क्या स्वागत

दुर्ग: शहर के महेश कालोनी में आयोजित एक धार्मिक आयोजन में 200 परिवारों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की. इस आयोजन में बड़ी संख्या में अलग-अलग राज्यों से भक्त भी शामिल होने पहुंचे थे. नानीजधाम जगद्गुरु श्रीमद् रामानंद आचार्य नरेंद्राचार्य ने कहा, ''वे धर्मगुरु होने के नाते हिंदू धर्म से बाहर गए लोगों की घर वापसी करवाते हैं, जिनकी अज्ञानता और आर्थिक स्थिति का फायदा उठाते हुए दूसरे धर्म के लोग उनका धर्मांतरण कराते हैं.''

किसी की अज्ञानता और आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर या फिर उसे लालच और धोखे से धर्मांतरित करना गलत है. जो हिंदू धर्म से बाहर गए थे उनको हमने बताया कि हमारी उपासना पद्धति क्या है. हमने आज सैंकड़ों लोगों की घर वापसी कराई है. इसके पूर्व भी हम तीन बार छत्तीसगढ़ आकर लोगों की घर वापसी करा चुके हैं. लोभ और लालच में पड़कर जो लोग दूसरे धर्मों में गए हैं उनकी घर वापसी का ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा: नानीजधाम जगद्गुरु श्रीमद् रामानंद आचार्य नरेंद्राचार्य