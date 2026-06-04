दुर्ग में 200 परिवारों ने की हिंदू धर्म में घर वापसी, श्रीमद् रामानंद आचार्य नरेंद्राचार्य ने क्या स्वागत
छत्तीसगढ़ में 7 अप्रैल 2026 से धर्मातरण कानून लागू हो गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 4, 2026 at 8:53 PM IST
दुर्ग: शहर के महेश कालोनी में आयोजित एक धार्मिक आयोजन में 200 परिवारों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की. इस आयोजन में बड़ी संख्या में अलग-अलग राज्यों से भक्त भी शामिल होने पहुंचे थे. नानीजधाम जगद्गुरु श्रीमद् रामानंद आचार्य नरेंद्राचार्य ने कहा, ''वे धर्मगुरु होने के नाते हिंदू धर्म से बाहर गए लोगों की घर वापसी करवाते हैं, जिनकी अज्ञानता और आर्थिक स्थिति का फायदा उठाते हुए दूसरे धर्म के लोग उनका धर्मांतरण कराते हैं.''
किसी की अज्ञानता और आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर या फिर उसे लालच और धोखे से धर्मांतरित करना गलत है. जो हिंदू धर्म से बाहर गए थे उनको हमने बताया कि हमारी उपासना पद्धति क्या है. हमने आज सैंकड़ों लोगों की घर वापसी कराई है. इसके पूर्व भी हम तीन बार छत्तीसगढ़ आकर लोगों की घर वापसी करा चुके हैं. लोभ और लालच में पड़कर जो लोग दूसरे धर्मों में गए हैं उनकी घर वापसी का ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा: नानीजधाम जगद्गुरु श्रीमद् रामानंद आचार्य नरेंद्राचार्य
छत्तीसगढ़ में 7 अप्रैल 2026 से धर्मातरण कानून लागू
छत्तीसगढ़ में 7 अप्रैल 2026 से धर्मातरण कानून लागू हो गया है. 2026 के विधानसभा के बजट सत्र में 18 मार्च को इस विधेयक के पटल पर रखा गया था. सदन से पास होने के बाद इसे राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया. राज्यपाल रमेन डेका ने आज 7 अप्रैल को धर्मातरण के लिए लाए गए विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, उसके बाद से अब राज्य में इसे कानूनी दर्जा मिल गया है. इस कानून के बन जाने से राज्य में धर्मातरण अवैध माना जाएगा.
ये है प्रावधान जानिए
- बलपूर्वक या धोखे से किए गए धर्मांतरण पर रोक लगेगी
- डिजिटल माध्यमों और प्रलोभन के जरिए होने वाले धर्म परिवर्तन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी
- कानून के अनुसार बल, प्रलोभन, दबाव, झूठी जानकारी या कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन कराना अब प्रतिबंधित हो गया
- कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला मजिस्ट्रेट या सक्षम प्राधिकारी को पहले से सूचना देनी होगी
- प्रस्तावित धर्म परिवर्तन की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी
- 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान होगा
- पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा
- अवैध धर्मांतरण कराने पर 7 से 10 वर्ष तक की जेल और कम से कम 5 लाख जुर्माना लगेगा
- यदि पीड़ित नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से है, तो सजा 10 से 20 वर्ष तक की जेल और कम से कम 10 लाख का जुर्माना होगा
- सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और कम से कम 25 लाख जुर्माना लगेगा
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