ETV Bharat / state

200 करोड़ की ठगी मामला: सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लीना मारिया को 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में 5 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया था.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 8, 2026 at 9:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस प्रतीक की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया.

लीना मारिया पॉल ने 2024 में जमानत याचिका दायर किया था. 18 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई का आदेश दिया था. बता दें कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट लीना की जमानत याचिका खारिज कर चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2023 को लीना की जमानत याचिका खारिज किया था. उसके बाद लीना ने दोबारा दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर किया है.

4 दिसंबर 2021 को पटियाला हाउस कोर्ट ने लीना मारिया समेत आठ आरोपियों के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लीना मारिया को 5 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया था. इस मामले में कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को 4 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया था.

ईडी के मुताबिक इस मामले की जांच के लिए सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे गए थे. छापे के दौरान सुकेश और उसके सहयोगियों के पास से मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 17 के तहत 16 महंगे कार जब्त किए गए थे. ये महंगी कारें लीना या उससे जुड़ी फर्मों के नाम पर थीं. ईडी के मुताबिक इस पूरे अपराध के लिए सुकेश ने ढांचा तैयार किया और अपराध को अंजाम दिया. दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर मकोका लगाया है. सुकेश के खिलाफ एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश का मामला भी लंबित है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI HIGH COURT
SUKESH CHANDRASHEKHAR WIFE
200 CRORE MONEY LAUNDERING
SUKESH CHANDRASHEKHAR CASE
RS 200 CRORE FRAUD CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.