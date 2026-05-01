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200 श्रमिक परिवारों को बड़ी सौगात; गोरखपुर में सामूहिक विवाह में एक दूजे के हुए जोड़े, वर-वधू ने लिये सात फेरे

गोरखपुर : अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर योगी सरकार ने गोरखपुर मंडल के 200 श्रमिकों के परिवारों को बड़ा उपहार दिया है. श्रम विभाग की ओर से शुक्रवार को गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

श्रम विभाग के उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से संचालित ‘कन्या विवाह सहायता योजना’ के तहत शुक्रवार को सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया. श्रम विभाग की ओर से शुक्रवार को गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान मंडल के चार जिलों गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया और कुशीनगर के 200 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ. इसमें से 85 हजार रुपये प्रत्येक उपस्थित जोड़े के बैंक खाते में भेजे जाएंगे. जबकि, 15 हजार रुपये प्रति जोड़े की दर से आयोजन व्यय का भुगतान किया जाएगा.



इस मौके पर सदर सांसद रवि किशन मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है और मुख्यमंत्री की सोच है. आज बड़ी खुशी है. 200 जोड़े जिनके माता-पिता नहीं हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके लिए एक भव्य मंच लगाया गया है. उन्होंने कहा कि पौने दो करोड़ खर्च हुए हैं. प्रत्येक जोड़े के खाते में 85 हजार रुपये भेजे जाएंगे. यह जोड़े आने वाली भविष्य की तरफ बढ़ गए हैं. यही सोच भारतीय जनता पार्टी की है और यही सुंदरता है. इसी लिये 26 राज्यों में हमारी और एनडीए की सरकार है.

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