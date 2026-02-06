ETV Bharat / state

नाश्ता किया और आ गई मौत, छतरपुर में 20 साल के युवक को साइलेंट अटैक

दुकान खोलते वक्त अचानक हुआ था सीने में दर्द, पलभर में तोड़ा दम, बुझा घर का इकलौता चिराग.

20 yr old died of Silent attack
साइलेंट अटैक ने ली 20 साल के युवक की जान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 10:43 PM IST

Updated : February 6, 2026 at 10:51 PM IST

छतरपुर : भागदौड़ भरी जिंदगी, खराब लाइफ स्टाइल और लगातार बढ़ता मानसिक तनाव जानलेवा साबित होता है पर 20 साल के युवा की साइलेंट अटैक से मौत हो जाए तो ये बेहद चिंताजनक है. ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां एक 20 साल के नौजवान के दिल ने अचानक धोखा दे दिया, जिससे पूरा क्षेत्र स्तब्ध है.

छतरपुर के सिटी कोतवाली क्षेत्र की घटना

घटना छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़कुल चौक की है. यहां सीताराम मिष्ठान के बगल में रहने वाले राकेश उर्फ बल्लू जैन के इकलौते पुत्र पार्श उर्फ केशु जैन (20) की शुक्रवार सुबह अचानक मौत हो गई. परिजन जब तक कुछ समझ पाते तब तक युवक के प्राण पखेरू उड़ चुके थे. साइलेंट अटैक से मौत का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले छतरपुर में एक 16 साल के बच्चे की स्कूल प्रेयर के दौरान इसी तरह जान चली गई थी.

20 yr old died of Silent attack
साइलेंट अटैक ने ली 20 साल के युवक की जान (Etv Bharat)

दुकान खोलते वक्त आ गई मौत

बड़कुल चौक में घटी इस घटना से परिजन ही नहीं, स्थानीय व्यापारी व क्षेत्र वासियों को भी गहरा धक्का लगा है. शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे हर रोज की तरह केशु घर पर नाश्ता करने के बाद दुकान खोल रहा था. अचानक उसे सीने और पेट में तेज दर्द उठा. हालत बिगड़ते देख परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने 20 साल के केशु जैन को ब्रॉट डेड घोषित कर दिया.

घटना की जानकारी देते पूर्व पार्षद (Etv Bharat)

घर का इकलौता चिराग था केशु

पास के ही व्यापारी गुड्डा जैन ने बताया, '' केशु अपनी मां के साथ मोनिका मैचिंग दुकान पर बैठता था और साथ ही कॉलेज में पढ़ाई भी करता था. वह, घर का इकलौता चिराग था और स्वस्थ था. उसकी अचानक मौत ने पूरे क्षेत्र की हिला कर रख दिया है. परिजन मौत का कारण साइलेंट अटैक बता रहे हैं.'' पूर्व पार्षद ने आगे कहा, '' बच्चा सुबह उठा, नहाया, मखाने खाए और दुकान खोल रहा था. तभी अचानक तबीयत खराब हुई, तो पास के डीसी प्लाजा तक ही पहुंचा ओर मौत हो गई.''

वहीं, बीते साल छतरपुर के एक व्यापारी आलोक टिकरिया के बेटे सार्थक टिकरिया की भी स्कूल में प्रार्थना के दौरान साइलेंट अटैक के कारण मौत हो गई थी.

साइलेंट अटैक पर क्या बोले डॉक्टर?

छतरपुर के मेडिसन विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाथोरिया ने कहा, '' आज कल जो अटैक की घटनाएं हो रहीं हैं, उसके पीछे का कारण ज्यादा तेल मसाले की चीजें खाना, कोलेस्ट्रॉल और स्ट्रेस है. बच्चों को भी बाहर के खाने से बचना चाहिए. बच्चे ज्यादा बाहर का फूड खाते हैं, जिससे कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे खून में गाड़ापन होता है और खून की नली चोक हो जाती है, जिससे मौत हो जाती है.''

