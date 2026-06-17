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टक्कर का बदला लेने के लिए 20 युवकों ने मकान पर किया पथराव, लाठियों से तोड़े घर और कार के शीशे

शिवाजी पार्क थाना ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र अंतर्गत तिजारा फाटक की शिव कॉलोनी में मंगलवार शाम को घर के लिए गेहूं पिसवाने जाते समय हुए एक विवाद के चलते करीब 20-25 युवकों ने एक मकान पर देर रात पथराव कर दिया. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. पीड़ित पक्ष की ओर से बुधवार को शिवाजी पार्क थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है. शिवाजी पार्क थाना अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि पीड़ित राहुल शर्मा की ओर से थाने में शिकायत दी गई है कि मंगलवार रात को कुछ युवकों ने उसके घर पर पथराव व लाठी डंडों से हमला कर दिया. पीड़ित की शिकायत के आधार पर अनुसंधान किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज चेक कर बदमाशों को चिन्हित कर तलाश की जा रही है. पीड़ित राहुल शर्मा ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 7 बजे वह अपने घर से गेहूं पिसवाने के लिए कार से जा रहा था. इस दौरान गली के मोड पर एक बुलेट मोटरसाइकिल ने उनकी कार को टक्कर मार दी. उन्होंने बताया कि इसके बाद बाइक सवार ने उनके साथ गालीगलौज कर उनकी कार के कांच पर मुक्का मार दिया. पढ़ें: बुलेट से पटाखे फोड़ने पर पुलिस ने टोका तो भड़की भीड़, गोविंदगढ़ थाने पर पथराव, पुलिस ने जब्त की 20 बाइक