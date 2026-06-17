टक्कर का बदला लेने के लिए 20 युवकों ने मकान पर किया पथराव, लाठियों से तोड़े घर और कार के शीशे

टक्कर का बदला लेने के लिए 20 युवकों ने मकान पर किया पथराव, लाठियों से तोड़े घर और कार के शीशे
कार और मोटरसाइकिल में मामूली टक्कर पथराव का कारण बन गई. घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है.
Published : June 17, 2026 at 5:03 PM IST
अलवर: शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र अंतर्गत तिजारा फाटक की शिव कॉलोनी में मंगलवार शाम को घर के लिए गेहूं पिसवाने जाते समय हुए एक विवाद के चलते करीब 20-25 युवकों ने एक मकान पर देर रात पथराव कर दिया. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. पीड़ित पक्ष की ओर से बुधवार को शिवाजी पार्क थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है.
शिवाजी पार्क थाना अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि पीड़ित राहुल शर्मा की ओर से थाने में शिकायत दी गई है कि मंगलवार रात को कुछ युवकों ने उसके घर पर पथराव व लाठी डंडों से हमला कर दिया. पीड़ित की शिकायत के आधार पर अनुसंधान किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज चेक कर बदमाशों को चिन्हित कर तलाश की जा रही है. पीड़ित राहुल शर्मा ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 7 बजे वह अपने घर से गेहूं पिसवाने के लिए कार से जा रहा था. इस दौरान गली के मोड पर एक बुलेट मोटरसाइकिल ने उनकी कार को टक्कर मार दी. उन्होंने बताया कि इसके बाद बाइक सवार ने उनके साथ गालीगलौज कर उनकी कार के कांच पर मुक्का मार दिया.
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पीड़ित राहुल शर्मा ने बताया कि स्थानीय लोगों ने मामले को शांत कराकर उन्हें घर भेज दिया. इसके बाद रात करीब 10 बजे बबलू यादव, गौरव, विकास, विनीत करीब 20 लोगों को लेकर उनके घर के बाहर पहुंचा और पथराव कर दिया. राहुल ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने उनके घर पर लाठी–डंडों से हमला कर घर के शीशे, गमले, कार में तोड़फोड़ कर कई अन्य चीज तोड़ दीं. पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत में आरोप लगाया गया कि बदमाशों के लाठी व पथराव के चलते उनके मां व भाई को चोट लगी. उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों ने बंदूक दिखाकर उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी.
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सीसीटीवी में दिखे कई युवक: मंगलवार रात को पीड़ित राहुल शर्मा के घर में हुई तोड़फोड़ का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया. जिसमें कुछ युवक उनके घर के बाहर हाथ में लाठी, डंडा, सरिया, रोड लेकर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं. कुछ देर बाद युवक उनके घर पर लाठी–डंडों से ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं. वहीं वीडियो में कुछ युवक पथराव करते हुए भी दिखाई दिए है. फिलहाल प्रकरण में पुलिस अनुसंधान कर रही है.