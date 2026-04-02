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चूड़धार यात्रा पर रोक के बावजूद श्रद्धालु बेपरवाह, बिना हेलमेट पकड़े 20 युवक

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के शिमला और सिरमौर जिले की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध आस्था स्थल चूड़धार यात्रा पर प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद श्रद्धालुओं की आवाजाही थमने का नाम नहीं ले रही है. ताजा मामले में चंडीगढ़ से आए 20 युवकों का एक समूह यात्रा कर लौटते समय नियमों की अनदेखी करता हुआ पकड़ा गया.

ऐसे सामने आया मामला

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि चंडीगढ़ से आए 20 युवकों के समूह को बिना हेलमेट के पकड़ा गया. ये युवक चूड़धार से लौटते हुए नौहराधार से राजगढ़ की ओर आ रहे थे. इसी दौरान रास्ते में एक युवक की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई. जिससे मामले की पूरी जानकारी पुलिस तक पहुंची. राजगढ़ पहुंचने पर यातायात प्रभारी कुलवंत सिंह ठाकुर ने पुलिस टीम के साथ युवकों को रोका और मामले की जांच की.

पुलिस ने काटे युवकों के चालान

एसपी सिरमौर ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि एक भी युवक ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था. इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए पुलिस ने सभी के चालान काटे. इसके बाद पुलिस ने युवकों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना और सुरक्षा नियमों की अनदेखी न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि जान के लिए भी खतरा है.