मुजफ्फरनगर में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म; कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा
न्यायाधीश अलका भारती द्वारा अभियुक्त उस्मान उर्फ सूखा को सजा के साथ ही 23 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 7:48 AM IST
मुजफ्फरनगर: नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म आरोपी को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है. विशेष अदालत पॉक्सो की पीठासीन अधिकारी अल्का भारती की कोर्ट ने आरोपी उस्मान उर्फ सूखा को 20 साल के कठोर कारावास और 23 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. यह मामला दो साल पहले का है.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, यह घटना 3 सितंबर 2023 को थाना जानसठ के एक गांव की है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 16 साल की पीड़िता अपने नाना के घर गई हुई थी. वहां से आरोपी उस्मान उर्फ सूखा ने उसका अपहरण कर लिया था. इस मामले में नाबालिग पीड़िता के नाना ने पुलिस केस दर्ज कराया था.
वादी ने पुलिस को बताया था, कि उसकी पोती नानी के घर आई हुई थी. वह पैदल ही जा रही थी, तभी रास्ते में उस्मान उर्फ सूखा उसे मिला. वह बाइक से था. उसने नाबालिग को बहला-फुसलाकर लिफ्ट देने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा लिया.
नाना ने आरोप लगाया कि आरोपी उस्मान ने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, लेकिन वह बाइक पर बैठाकर उनकी पोती को जंगल में ले गया. वहां पर आरोपी ने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
पुलिस ने केस दर्ज किया था: इस मामले में पुलिस ने नाना की तहरीर पर पॉक्सो सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया. पुलिस टीम ने आरोपी उस्मान को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया.
एडीजीसी दीपक कुमार और विक्रांत राठी ने बताया कि मामले की कोर्ट में प्रभावी पैरवी की गई. रिवीजन में पुलिस की प्रभावी पैरवी और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश अलका भारती द्वारा अभियुक्त उस्मान को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 23 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
