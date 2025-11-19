ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म; कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा

कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म आरोपी को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है. विशेष अदालत पॉक्सो की पीठासीन अधिकारी अल्का भारती की कोर्ट ने आरोपी उस्मान उर्फ सूखा को 20 साल के कठोर कारावास और 23 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. यह मामला दो साल पहले का है.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, यह घटना 3 सितंबर 2023 को थाना जानसठ के एक गांव की है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 16 साल की पीड़िता अपने नाना के घर गई हुई थी. वहां से आरोपी उस्मान उर्फ सूखा ने उसका अपहरण कर लिया था. इस मामले में नाबालिग पीड़िता के नाना ने पुलिस केस दर्ज कराया था.

वादी ने पुलिस को बताया था, कि उसकी पोती नानी के घर आई हुई थी. वह पैदल ही जा रही थी, तभी रास्ते में उस्मान उर्फ सूखा उसे मिला. वह बाइक से था. उसने नाबालिग को बहला-फुसलाकर लिफ्ट देने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा लिया.

नाना ने आरोप लगाया कि आरोपी उस्मान ने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, लेकिन वह बाइक पर बैठाकर उनकी पोती को जंगल में ले गया. वहां पर आरोपी ने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.