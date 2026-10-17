नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया
न्यायालय ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 17, 2026 at 8:46 PM IST
पिथौरागढ़: नाबालिग रिश्तेदार किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. साथ ही राज्य सरकार को पीड़िता को नियमानुसार एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं.
अभियोजन पक्ष के अनुसार दोषी मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है, वारदात के समय वो पिथौरागढ़ जिले में रहता था. 12 मई 2025 को दोषी अपनी 14 वर्षीय नाबालिग रिश्तेदार को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. किशोरी के स्वजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया. बाद में 26 मई 2025 को किशोरी के बारे में जानकारी मिलने के बाद स्वजनों ने कोतवाली पिथौरागढ़ में मामला दर्ज कराया.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को बरामद किया और दोषी को गिरफ्तार कर लिया. विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया. इसके बाद मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायालय (पॉक्सो) में हुई.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) प्रेम सिंह भंडारी ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष नौ गवाहों के बयान और विभिन्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई. न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में सजा और जुर्माने का आदेश पारित किया. इसके साथ ही पीड़िता को राज्य सरकार की ओर से नियमानुसार एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. न्यायालय के इस फैसले को नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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