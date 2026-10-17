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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

अभियोजन पक्ष के अनुसार दोषी मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है, वारदात के समय वो पिथौरागढ़ जिले में रहता था. 12 मई 2025 को दोषी अपनी 14 वर्षीय नाबालिग रिश्तेदार को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. किशोरी के स्वजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया. बाद में 26 मई 2025 को किशोरी के बारे में जानकारी मिलने के बाद स्वजनों ने कोतवाली पिथौरागढ़ में मामला दर्ज कराया.