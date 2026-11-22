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बिहार में बंद कमरे में मिला युवक का शव, वीडियो कॉल कर प्रेमिका से बोला था 'जा रहा हूं'

कॉन्सेप्ट इमेज ( (IANS) )

भागलपुर: जिले के अमडंडा थाना क्षेत्र में शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं. प्रेम प्रसंग मामले में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है. मृतक की पहचान 20 वर्षीय अभिषेक कुमार के रूप में हुई है.

प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला