बिहार में बंद कमरे में मिला युवक का शव, वीडियो कॉल कर प्रेमिका से बोला था 'जा रहा हूं'
Bhagalpur Suicide Case: भागलपुर में प्रेम प्रसंग मामले में एक युवक ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली है. रिपोर्ट अमरजीत
Published : November 22, 2026 at 7:19 AM IST
भागलपुर: जिले के अमडंडा थाना क्षेत्र में शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं. प्रेम प्रसंग मामले में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है. मृतक की पहचान 20 वर्षीय अभिषेक कुमार के रूप में हुई है.
प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला
परिजनों के मुताबिक, उसका मिर्जाचौकी इलाके की रहने वाली एक युवती से करीब एक साल से प्रेम संबंध था. दोनों परिवारों की सहमति से शादी तय हुई थी. एक दिसंबर को विवाह होना था, जबकि 30 नवंबर को मड़वा समेत अन्य रस्में होनी थीं.
प्रेमिका को किया था वीडियो कॉल
परिजनों ने आगे बताया कि घटना से पहले वह अपनी प्रेमिका से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था. इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. उस वक्त घर के अन्य सदस्य रिश्तेदार के यहां भोज खाने गए थे. घर में अभिषेक की छोटी बहन मौजूद थी.
छोटी बहन ने देखा शव
अभिषेक छत पर बने अर्धनिर्मित कमरे में बैठकर बात कर रहा था. विवाद के बाद भी अभिषेक ने प्रेमिका को वीडियो कॉल किया था. इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली. काफी देर तक कोई आवाज नहीं आने पर उसकी छोटी बहन छत पर पहुंची, तो अभिषेक मृत अवस्था में मिला.
मौके पर पहुंची पुलिस
घटना के बाद उसने परिजनों को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा. साथ ही जांच के लिए एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया.
''बेटे की शादी को लेकर परिवार में काफी उत्साह था. हलवाई से लेकर गाड़ी और अन्य जरूरी इंतजाम कर लिए गए थे. दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं. किसी को अंदाजा नहीं था कि शादी से ठीक पहले परिवार को इतना बड़ा सदमा झेलना पड़ेगा''. - राजेश सिंह, अभिषेक के पिता
अभिषेक ने पहले भी की थी आत्महत्या की कोशिश
परिजनों के मुताबिक अभिषेक पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुका था. गुस्से में आकर उसने दो बार ब्लेड से हाथ की नस काटने का प्रयास किया था. उसके हाथों पर इसके निशान भी थे. फिलहाल पुलिस लिखित आवेदन के आधार पर यूडी केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगी.
''परिजन पहले शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं थे. काफी समझाने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए राजी किया गया. युवक पहले भी आत्महत्या का प्रयास कर चुका था. परिजनों से लिखित आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी''. -विशाल कुमार, थानाध्यक्ष, अमडंडा
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