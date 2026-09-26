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अमेठी में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक साल बाद मिला न्याय, कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )