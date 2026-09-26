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अमेठी में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक साल बाद मिला न्याय, कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई

कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में सजा के साथ कुल 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 4:50 PM IST

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अमेठी : जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सुलतानपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने विभिन्न धाराओं में सजा के साथ कुल 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा.

पुलिस अधीक्षक सरवणन टी ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में चल रहे अभियोगों में ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत अभियान के अन्तर्गत चिह्नित अभियोग में अभियोजन अधिकार एवं मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी की गई. न्यायालय सुलतानपुर में थाना मुसाफिरखाना अमेठी के अभियोग में आरोपी सुरजीत निषाद निवासी कैलाशपुर मजरे चंदीपुर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी को दोषी करार दिया गया है.

न्यायालय एएसजे-12/पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को धारा 333 बीएनएस में तीन वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड व धारा 115(2) बीएनएस में एक वर्ष कठोर कारावास, धारा 351(3) बीएनएस में दो वर्ष कठोर कारावास व धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया. अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई.

20 जुलाई 2025 को थाना मुसाफिरखाना में महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था. महिला ने उसकी नाबालिक बेटी के साथ घर में अकेला पाकर छेड़छाड़ व धमकी देने एवं दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. शिकायत के बाद पुलिस ने थाना मुसाफिरखाना पर मु.अ.सं. 198/2025 धारा 333/65(2)/115(2)/351(3) बीएनएस व 5(3)/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया था. मामले में विवेचक प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार सिंह द्वारा विवेचना की गई.

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