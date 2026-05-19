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कुशीनगर-नाबालिग में पॉक्सो कोर्ट का फैसला, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की सजा

हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है

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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की सजा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 9:01 PM IST

4 Min Read
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कुशीनगर /हमीरपुर : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और हमीरपुर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म मामलों में आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने 20-20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है.

दरअसल, कुशीनगर जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अहम फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश आनंद प्रकाश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी अमरनाथ महतो को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

मामले में पीड़ित पक्ष के पैरवी के लिए शासन की तरफ से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक संजय तिवारी व सुनील मिश्रा ने बताया कि मामला कुशीनगर जिले के थाना सेवरही से जुड़ा है. यह मुकदमा अदालत में सत्र परीक्षण संख्या 949/2023 और मुकदमा अपराध संख्या 195/2023 के तहत दर्ज था.

विशेष न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें, गवाहों के बयान और पीड़िता की सामाजिक-पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कड़ा रुख अपनाया. कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि आईपीसी की धारा 376AB और पॉक्सो एक्ट की धारा 5M/6 के तहत दोषी को समाज में कड़ा संदेश देने के लिए दंडित किया जाना पूरी तरह से न्यायोचित है.

हाईकोर्ट में अपील के लिए मिलेंगे 30 दिन
कोर्ट ने सजा सुनाने के तुरंत बाद दोषी अमरनाथ महतो को देवरिया जिला कारागार भेजने का आदेश (वारंट) जारी करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही, कानून के नियमों के तहत दोषी को कोर्ट के फैसले की एक कॉपी दी गई है. अगर दोषी इस फैसले को चुनौती देना चाहता है, तो उसके पास इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिनों का समय होगा.

न्यायालय ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को छह महीने की अतिरिक्त साधारण जेल काटनी होगी. इसके अलावा, जुर्माने के रूप में जमा होने वाली कुल राशि में से आधी रकम पीड़िता के पुनर्वास के लिए उसे या उसके कानूनी प्रतिनिधियों को दी जाएगी.

हमीरपुर में भी मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

इधर हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में आठ वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने आरोपी असलम खान निवासी नौरंगाबाद जिला इटावा को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. वहीं, पीड़िता को धमकी देने के मामले में एक साल के अतिरिक्त कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

दरअसल, सुमेरपुर थाना क्षेत्र निवासी आठ वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की मां ने थाने में सूचना देकर बताया था कि वह एक गेस्ट हाउस में काम करने जाती है. पति एक कंपनी में काम करते हैं. पांच फरवरी 2023 को पति फैक्ट्री गए हुए थे और वह गेस्ट हाउस में काम करने गई थी. बेटी घर में अकेली थी, तभी नौरंगाबाद जिला इटावा निवासी असलम खान ने बच्ची को बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

वह किसी को न बताए इसके लिए आरोपी ने बच्ची को 100 रुपये दिए. इतना ही नहीं उसने धमकी भी दी थी. जब महिला घर लौटी तो बिटिया ने पूरी बात बताई. डर की वजह से पहले वह थाने नहीं गई. आठ फरवरी 2023 को थाने पहुंची और शिकायती दर्ज कराई. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर नौ फरवरी 2023 को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा. इसके बाद पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हुए.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार खरवार ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना. चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट, साक्ष्यों, पीड़िता के बयानों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया.

दोषी असलम खान को दुष्कर्म मामले में 20 साल कठोर कारावास व 20 हजार अर्थदंड से दंडित किया. जुर्माने की राशि जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा. वहीं, धमकाने के मामले में एक साल की सजा के साथ एक हजार जुर्माना लगाया है.

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