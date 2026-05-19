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कुशीनगर-नाबालिग में पॉक्सो कोर्ट का फैसला, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की सजा ( Photo Credit; ETV Bharat )

कुशीनगर /हमीरपुर : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और हमीरपुर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म मामलों में आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने 20-20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है. दरअसल, कुशीनगर जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अहम फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश आनंद प्रकाश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी अमरनाथ महतो को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. मामले में पीड़ित पक्ष के पैरवी के लिए शासन की तरफ से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक संजय तिवारी व सुनील मिश्रा ने बताया कि मामला कुशीनगर जिले के थाना सेवरही से जुड़ा है. यह मुकदमा अदालत में सत्र परीक्षण संख्या 949/2023 और मुकदमा अपराध संख्या 195/2023 के तहत दर्ज था. विशेष न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें, गवाहों के बयान और पीड़िता की सामाजिक-पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कड़ा रुख अपनाया. कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि आईपीसी की धारा 376AB और पॉक्सो एक्ट की धारा 5M/6 के तहत दोषी को समाज में कड़ा संदेश देने के लिए दंडित किया जाना पूरी तरह से न्यायोचित है. हाईकोर्ट में अपील के लिए मिलेंगे 30 दिन

कोर्ट ने सजा सुनाने के तुरंत बाद दोषी अमरनाथ महतो को देवरिया जिला कारागार भेजने का आदेश (वारंट) जारी करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही, कानून के नियमों के तहत दोषी को कोर्ट के फैसले की एक कॉपी दी गई है. अगर दोषी इस फैसले को चुनौती देना चाहता है, तो उसके पास इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिनों का समय होगा. न्यायालय ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को छह महीने की अतिरिक्त साधारण जेल काटनी होगी. इसके अलावा, जुर्माने के रूप में जमा होने वाली कुल राशि में से आधी रकम पीड़िता के पुनर्वास के लिए उसे या उसके कानूनी प्रतिनिधियों को दी जाएगी.

