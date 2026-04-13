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कुशीनगर में पॉक्सो कोर्ट का अहम फैसला; किशोर से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, 2 लाख का जुर्माना

साल 2019 का मामला, आरोपी पीड़ित को बहला-फुसलाकर साथ ले गया था.

दुष्कर्म के मामले में सजा.
दुष्कर्म के मामले में सजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 4:48 PM IST

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कुशीनगर: जिले के विशेष पॉक्सो न्यायालय ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए किशोर से दुष्कर्म के दोषी को कड़ी सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) व अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ दो लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. मामला साल 2019 का है.

मामले में शासन की तरफ से पीड़ित पक्ष की पैरवी के लिए नियुक्त विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन व अजय गुप्ता ने संयुक्त रूप से बताया कि न्यायालय ने फैसला सुनाए जाने के दौरान इसे मानवता को झकझोरने वाला अपराध बताया. अपने निर्णय में कहा कि इस प्रकार के अपराध समाज के लिए अत्यंत घातक हैं. ऐसे कृत्य पीड़ित को शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं.

बता दें कि अदालत में विचाराधीन यह मामला वर्ष 2019 का था, जिसमें थाना रामकोला क्षेत्र में दर्ज मुकदमे के तहत गंभीर आरोप लगाए गए थे. अभियोजन के अनुसार, 2 जुलाई 2019 को आरोपी एक बालक को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़ित को मौके पर छोड़ भाग गया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया.

निर्णय के दिन आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, तत्पश्चात कोर्ट ने सजा का ऐलान किया. पॉक्सो मामले में पुलिस की विवेचना और पैरवी के लिए शासन की तरफ से नियुक्त विशेष शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रभावी ढंग से की गई पैरवी के कारण आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जा सकी.

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