यमुनानगर में सांप के काटने से युवती की दर्दनाक मौत, घर में घुसकर डंसा, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
यमुनानगर में घरेलू कामकाज के दारौन सांप के डसने से एक युवती की मौत हो गई.
Published : July 12, 2026 at 7:52 PM IST
यमुनानगर: महाशक्ति कॉलोनी की रहने वाली 20 वर्षीय शबनम रोज की तरह घर के काम निपटा रही थी. इसी दौरान अचानक उसे सांप ने डस लिया. शुरुआत में परिवार को स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही देर में उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी. युवती ने घबराहट और बेचैनी की शिकायत की, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे.
इलाज के दौरान मौतः अस्पताल में डॉक्टरों ने युवती का इलाज शुरू किया और उसे बचाने की हर संभव कोशिश की. लेकिन सांप के जहर का असर इतना तेज था कि उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई. डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. अस्पताल परिसर में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.
चूहे की दवाई की खुशबू से सांप घर में घुसाः बताया जा रहा है कि मृतक युवती का परिवार बेहद गरीब है और मजदूरी करके अपना जीवनयापन करता है. परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी और अब इस हादसे ने उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया है. वाइल्ड लाइफ विभाग के से आए कर्मचारियों ने बताया के उनके पास जैसे ही सूचना पहुंची थी कुछ ही देरी में वह लोग इस घर में पहुंच चुके थे. यहां के पता चला के घर में चूहा ज्यादा होने के कारण कल इन्होंने चूहे की दवाई डाल दी और उसी के खुशबू से शाम घर में घुस आया था.
बिना समय गंवाए शर्प दंश के मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचेंः बरसात के मौसम में सांप निकलने की घटनाएं लगातार सामने आती हैं. वाइल्ड लाइफ विभाग से आए कर्मचारियों का कहना है कि "इस मौसम में घरों के आसपास साफ-सफाई बनाए रखना, झाड़ियों को हटाना और रात के समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. यदि किसी व्यक्ति को सांप डस ले तो बिना समय गंवाए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए और झाड़-फूंक या घरेलू उपचार पर भरोसा नहीं करना चाहिए."