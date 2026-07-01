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20 साल पुराने पांचना बांध जल विवाद पर देर रात बनी सहमति, 7 दिन में खोला जाएगा बांध का पानी

दोनों ही पक्षों की मांग पर सरकार ने आश्वासन दिया है कि 7 दिन में बांध का पानी छोड़ने का फैसला ले लिया जाएगा.

शिक्षा संकुल में मीडिया से बात करते हुए जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत
शिक्षा संकुल में मीडिया से बात करते हुए जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 1, 2026 at 8:04 AM IST

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Updated : July 1, 2026 at 9:15 AM IST

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जयपुर : पूर्वी राजस्थान के 20 साल पुराने पांचना बांध जल विवाद को लेकर मंगलवार देर रात शिक्षा संकुल के माधव सभागार में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सहमति बन गई है. दोनों ही पक्षों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जवाहर सिंह बेढम और सुरेश सिंह रावत ने दोनों पक्षों के किसान प्रतिनिधियों से वार्ता कर मामले पर सहमति बनाई और मामले को सुलझाया है. वहीं, हाई लेवल मीटिंग में आम सहमति बनने के बाद अब दोनों ही पक्षों के लोगों ने राहत की सांस ली है.

7 दिन में लिया जाएगा बांध का पानी खोलने का फैसला : वहीं, बैठक में सहमति बनने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद, जिन्होंने इस 20 साल पुराने पांचना बांध के पानी कि विवाद का समाधान निकाला है. साथ ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और जवाहर सिंह बेढम ने भी दोनों पक्षों से पहल करते हुए बातचीत की ओर उनसे संवाद किया. दोनों ही पक्षों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है.

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जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत (ETV Bharat Jaipur)

मंत्री ने कहा कि दोनों ही पक्षों की मांग थी कि 7 दिन में बांध का पानी छोड़ा जाए, जिस पर सरकार ने आश्वासन दिया है कि 7 दिन में बांध का पानी छोड़ने का फैसला ले लिया जाएगा. हालांकि, तारीख जल संसाधन विभाग तय करेगा. मंत्री ने कहा कि दोनों ही पक्षों की मंशा सिंचाई क्षेत्र को विकसित करना है. अब नहरी तंत्र का तकनीकी आकलन करते हुए इसकी टेस्टिंग के लिए जल प्रवाह शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पक्षों की ओर से सिंचाई क्षेत्र को विकसित करने और कमांड क्षेत्र के भीतर लिफ्ट योजना के माध्यम से सिंचाई तंत्र को सुदृढ़ करने की मांग को लेकर भी शीघ्र कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया गया है.

रात 8 बजे बैठक में नहीं बन पाई थी बात : इससे पहले शिक्षा संकुल के माधव सभागार में मंगलवार रात 8 बजे भी दोनों पक्षों के किसान प्रतिनिधियों और तीनों मंत्रियों की मौजूदगी में वार्ता शुरू हुई थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई थी. कमांड एरिया के किसान बीच में ही बैठक छोड़कर चले गए थे. इसके बाद मंत्री किरोड़ी मीणा भी नाराज होकर बाहर निकल गए थे. रात 10 बजे मंत्री मीणा फिर से शिक्षा संकुल पहुंचे और फिर वापस से बातचीत हुई और दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई.

74 गांव थे आमने-सामने : दरअसल, करौली जिले के पांचना बांध के जल बंटवारे को लेकर करीब 20 साल से विवाद बना हुआ था. इस विवाद में कुल 74 गांव दो पक्षों में बंटे हुए थे. एक तरफ कमांड एरिया के 35 गांव के किसान थे, जो सिंचाई के लिए नेहरों में पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर बांध के डूब क्षेत्र के 39 गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि नहरों में पानी छोड़ने से डूब क्षेत्र के गांव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उनकी समस्याएं बढ़ेंगी. इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से टकराव की स्थिति बनी हुई थी.

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2100 एमसीएफटी क्षमता का बांध, 10 हजार हेक्टेयर में होती है सिंचाई : दरअसल, 2100 एमसीएफटी क्षमता के पांचना बांध से लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है, किंतु वर्ष 2006 के बाद से बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में जल प्रवाह नहीं हो रहा था. गुडला सहित क्षेत्र के 21 राजस्व गांव लगातार यह मांग कर रहे थे कि बांध से लिफ्ट सिंचाई परियोजना के माध्यम से उन्हें पानी उपलब्ध कराया जाए, तभी नहरों में जल प्रवाह की अनुमति दी जाए. 20 वर्ष से चली आ रही इस मांग को पूरा करने के लिए अब तक कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए थे.

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा से बदली तस्वीर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2026-27 के बजट में गुडला क्षेत्र के इन 21 राजस्व गांवों को लिफ्ट सिंचाई स्कीम के माध्यम से पानी दिए जाने की घोषणा की थी. इस बजट घोषणा से क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बना. इसके बाद नहरों की मरम्मत के लिए 11.50 करोड़ रुपए की लागत से कार्य प्रारंभ किया गया, जो अब पूरा होने की ओर है. आज की चर्चा के दौरान इस योजना के धरातल पर क्रियान्वयन को सुनिश्चित किए जाने के क्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की ओर से आश्वासन दिया गया.

Last Updated : July 1, 2026 at 9:15 AM IST

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पांचना बांध जल विवाद
पांचना बांध जल विवाद पर सहमति
पांचना का पानी
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