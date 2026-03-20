नवरात्र में मैहर स्टेशन पर रुकेंगी ये 20 ट्रेनें, 1 अप्रैल तक का पूरा शेड्यूल देखें
पूर्वोत्तर रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए लिया गया फैसला.
मैहर स्टेशन पर रुकेंगी ये 20 ट्रेनें, एक अप्रैल तक पूरा शेड्यूल देखें. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 7:50 AM IST
वाराणसी: पूर्वोत्तर रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए नवरात्र स्पेशल ट्रेन का संचालन हो रहा है. इसी कड़ी में नवरात्र मेला के अवसर पर मैहर स्टेशन पर नवरात्रि मेला के अवसर लगभग 12 ट्रेनों का 19 मार्च से एक अप्रैल तक अस्थायी ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.
जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि ट्रेनों की समय-सारणी से सम्बन्धित जानकारी के लिए हेल्पलाइन 139 या Rail Madad Mobile App या वेबसाइट www.railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग कर सकते हैं.
एक नज़र ट्रेनों पर
- गाड़ी संख्या 11055 लोकमान्य तिलक टर्मिनल-गोरखपुर एक्सप्रेस 18 से 30 मार्च तक मैहर स्टेशन पर 03.15 पर पहुंचकर 03.20 बजे प्रस्थान करेगी.
- गाड़ी संख्या 11059 लोकमान्य तिलक टर्मिनल-छपरा एक्सप्रेस 19 से 31 मार्च तक मैहर स्टेशन पर 03.15 पर पहुंचकर 03.20 बजे प्रस्थान करेगी.
- गाड़ी संख्या 12669 चेन्नई-छपरा 21 से 30 मार्च तक मैहर स्टेशन पर 20.50 पर पहुंचकर 20.55 बजे प्रस्थान करेगी.
- गाड़ी संख्या 19051 वलसाढ.-मुजफ्फरपुर साप्ताहिक गाड़ी दिनांक 21 से 28 मार्च तक मैहर स्टेशन पर 15.05 बजे पहुंचकर 15.10 बजे प्रस्थान करेगी.
- गाड़ी संख्या 15268 लोकमान्य तिलक टर्मिनल- रक्सौल साप्ताहिक गाड़ी 23 से 30 मार्च तक मैहर स्टेशन पर 10.40 बजे पहुंचकर 10.45 बजे प्रस्थान करेगी.
- गाडी संख्या 18201 दूर्ग-नौतनवा 18 से 28 मार्च तक मैहर स्टेशन पर 5.35 बजे पहुंचकर 05.40 से प्रस्थान करेगी.
- गाडीं संख्या-11037 पूणे-गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 19 से 26 मार्च तक मैहर स्टेशन पर 11.05 बजे पहुँचकर 11.10 बजे प्रस्थान करेगी.
- गाड़ी संख्या 18610 लोकमान्य तिलक टर्मिनल- राँची साप्ताहिक गाड़ी 20 से 27 मार्च तक मैहर स्टेशन पर 10.40 बजे पहुँचकर 10.45 बजे प्रस्थान करेगी.
- गाड़ी संख्या 22131 पूणे-बनारस साप्ताहिक एक्सप्रेस दिनांक 23 से 30 मार्च तक मैहर स्टेशन पर 11.05 बजे पहुंचकर 11.10 बजे प्रस्थान करेगी.
- गाड़ी संख्या 19045 सूरत-छपरा एक्सप्रेस दिनांक 18 से 30 मार्च तक मैहर स्टेशन पर 02.00 बजे पहुँचकर 02.05 बजे प्रस्थान करेगी.
- गाडी संख्या 11056 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनल दिनांक 20 मार्च से 01 अप्रैल तक मैहर स्टेशन पर 20.25 बजे पहुँचकर 20.30 बजे प्रस्थान करेगी.
- गाड़ी संख्या 11060 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनल 19 से 30 मार्च तक मैहर स्टेशन पर 20.25 बजे पहुँचकर 20.30 बजे प्रस्थान करेगी.
- गाड़ी संख्या 12670 छपरा- चेन्नई 18 से 30 मार्च तक मैहर स्टेशन पर 07.25 बजे पहुंचकर 07.30 बजे प्रस्थान करेगी.
- गाडी संख्या 19052 मुजफ्फरपुर -वलसाड 23 से 30 मार्च तक मैहर स्टेशन पर 11.40 बजे पहुंचकर 11.45 बजे प्रस्थान करेगी.
- गाड़ी संख्या 15267 रक्सौल -लोकमान्य तिलक टर्मिनल साप्ताहिक गाड़ी 21 से 28 मार्च तक मैहर स्टेशन पर 11.25 बजे पहुंचकर 11.30 बजे प्रस्थान करेगी.
- गाड़ी संख्या 18202 नौतनवा- दुर्ग एक्सप्रेस 20 से 29 मार्च तक मैहर स्टेशन पर 01.55 बजे पहुंचकर 02.00 बजे प्रस्थान करेगी.
- गाडी संख्या 11038 गोरखपूर-पूणे साप्ताहिक एक्सप्रेस 21 से 28 मार्च तक मैहर स्टेशन पर 04.20 बजे पहुँचकर 04.25 बजे प्रस्थान करेगी.
- गाड़ी संख्या 18609 रांची -लोकमान्य तिलक ट. साप्ताहिक गाड़ी दिनांक 18 से 25 मार्च तक मैहर स्टेशन पर 13.40 बजे पहुंचकर 13.45 बजे प्रस्थान करेगी.
- गाड़ी संख्या 22132 बनारस पुणे साप्ताहिक गाड़ी 25 मार्च से 01 अप्रैल तक मैहर स्टेशन पर 11.25 बजे पहुंचकर 11.30 बजे प्रस्थान करेगी.
- गाड़ी संख्या 19046 छपरा- सूरत दिनांक 20 मार्च से 01 अप्रैल तक मैहर स्टेशन पर 22.40 बजे पहुँचकर 22.45 बजे प्रस्थान करेगी.