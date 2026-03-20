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नवरात्र में मैहर स्टेशन पर रुकेंगी ये 20 ट्रेनें, 1 अप्रैल तक का पूरा शेड्यूल देखें

वाराणसी: पूर्वोत्तर रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए नवरात्र स्पेशल ट्रेन का संचालन हो रहा है. इसी कड़ी में नवरात्र मेला के अवसर पर मैहर स्टेशन पर नवरात्रि मेला के अवसर लगभग 12 ट्रेनों का 19 मार्च से एक अप्रैल तक अस्थायी ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.





जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि ट्रेनों की समय-सारणी से सम्बन्धित जानकारी के लिए हेल्पलाइन 139 या Rail Madad Mobile App या वेबसाइट www.railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग कर सकते हैं.



एक नज़र ट्रेनों पर