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अलीगढ़ के 20 छात्रों ने यूपीपीएससी 2024 में मारी बाजी, जानिए कैसे मिली सपनों को उड़ान

मालवीय पुस्तकालय में संचालित सिविल सर्विस मार्गदर्शिका के 20 छात्रों ने सफलता हासिल की है. प्रशासनिक अधिकारी खुद तैयारी कराते हैं.

PCS पंकज वर्मा व PCS योगेंद्र कुमार अभ्यर्थी के साथ.
PCS पंकज वर्मा व PCS योगेंद्र कुमार अभ्यर्थी के साथ. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 9:29 PM IST

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अलीगढ़ : मालवीय पुस्तकालय में संचालित सिविल सर्विस मार्गदर्शिका (सीएसएम) के 20 अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी 2024 में सफलता हासिल की है. परिणाम घोषित होते ही संस्थान में खुशी का माहौल बन गया और छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों व प्रशासनिक अधिकारियों में भी उत्साह देखा गया.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जैसे ही परिणाम घोषित किया कोचिंग सेंटर में जश्न शुरू हो गया. संस्थान के 40 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू में भाग लिया था, जिनमें से 20 का चयन हुआ है. खास बात यह है कि यह पूरी कोचिंग व्यवस्था निःशुल्क है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को बड़ा मंच मिलता है.

प्रशासनिक मार्गदर्शन बना सफलता की कुंजी : इस सफलता के पीछे मजबूत प्रशासनिक सहयोग भी एक अहम कारण रहा. मंडलायुक्त संगीता सिंह के मार्गदर्शन और मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया गया था. इस बोर्ड में अनुभवी अधिकारियों को शामिल किया गया, जिन्होंने नियमित रूप से अभ्यर्थियों के मॉक इंटरव्यू लिये गए.

हर रविवार और अवकाश के दिनों में आयोजित इन साक्षात्कार सत्रों ने छात्रों के आत्मविश्वास को मजबूत किया. साथ ही ऑनलाइन इंटरव्यू बोर्ड भी बनाया गया, जिससे छात्रों को अलग-अलग दृष्टिकोण से तैयारी करने का अवसर मिला.

2016 से शुरू हुआ था सफर : सिविल सर्विस मार्गदर्शिका की शुरुआत 2016 में तत्कालीन एसडीएम कोल डॉ. पंकज कुमार वर्मा ने इसे शुरू किया था. 2018 से मालवीय पुस्तकालय के सहयोग से यह कोचिंग लगातार संचालित हो रही है. सीमित संसाधनों के बावजूद यहां की पढ़ाई और मार्गदर्शन ने इसे एक सफल मॉडल बना दिया है.

अब तक 400 से अधिक का चयन : संस्थान की उपलब्धियों पर नजर डालें तो अब तक 402 अभ्यर्थी विभिन्न पदों पर चयनित हो चुके हैं. इनमें 32 पीसीएस अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्होंने एसडीएम, डिप्टी एसपी, बीडीओ जैसे महत्वपूर्ण पदों पर जगह बनाई है. वर्तमान में करीब 650 अभ्यर्थी यहां अध्ययन कर रहे हैं, जो इस पहल की लोकप्रियता और भरोसे को दर्शाता है.

2025 की मुख्य परीक्षा में भी दमदार भागीदारी : सिर्फ 2024 ही नहीं, बल्कि आने वाले साल के लिए भी यह संस्थान मजबूत तैयारी कर रहा है. यूपीपीएससी 2025 की मुख्य परीक्षा में संस्थान के 139 अभ्यर्थी प्रयागराज और लखनऊ में भाग ले रहे हैं. इससे साफ है कि आने वाले समय में भी यहां से और बड़ी सफलताएं देखने को मिल सकती हैं.

सफल अभ्यर्थियों ने बढ़ाया मान : इस बार चयनित अभ्यर्थियों में कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां हुई हैं. इनमें नायब तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, जिला दिव्यांगजन अधिकारी, बीडीओ और जिला समाज कल्याण अधिकारी जैसे पद शामिल हैं. विवेक शर्मा, दीक्षा सारस्वत, मिलन सैनी, अदिति सक्सेना, हिमांशी जैन, समीर राय और वेदिका अग्रवाल जैसे नाम इस सफलता की सूची में शामिल हैं.

निःशुल्क कोचिंग के संचालन में प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रीय भूमिका रहती है. मण्डलायुक्त संगीता सिंह, सीडीओ योगेन्द्र कुमार, एडीएम वित्त मथुरा डॉ. पंकज कुमार वर्मा, अपर सांख्यिकीय अधिकारी हाथरस राजवीर सिंह, संस्था संयोजक रिंकू सहयोगी, कोर्स कोऑर्डिनेटर अंकुर सिंह, डीएवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विपिन वार्ष्णेय एवं भौतिक प्रवक्ता आरके गौतम पर अभ्यर्थियों की तैयारी के समय मॉक टेस्ट कराने में विशेष भूमिका रहती है.

इन्हें मिली सफलता : विवेक शर्मा-नायब तहसीलदार, अरुण कुमार-नायब तहसीलदार, दीक्षा सारस्वत- नायब तहसीलदार, मिलन सैनी-असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, अदिति सक्सेना-जिला दिव्यांगजन अधिकारी, सचिन-असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, अंचल श्रीवास्तव-नायब तहसीलतार, गायत्री वर्मा-नायब तहसीलदार, अजीम अहमद-नायब तहसीलदार, फरजंद अली-नायब तहसीलदार, नेहा शर्मा-नायब तहसीलदार, मनीष कुमार सिंह- नायब तहसीलदार, हिमांशी जैन- असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, समीर राय-असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, मयंक वर्मा असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, अरुण- कुमार-बीडीओ, उपासना असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, वेदिका अग्रवाल-असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, उपदेश कुमार-जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं कौशकी-सीटीओ के पद पर चयनित हुए हैं.

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