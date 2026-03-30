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अलीगढ़ के 20 छात्रों ने यूपीपीएससी 2024 में मारी बाजी, जानिए कैसे मिली सपनों को उड़ान

PCS पंकज वर्मा व PCS योगेंद्र कुमार अभ्यर्थी के साथ. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़ : मालवीय पुस्तकालय में संचालित सिविल सर्विस मार्गदर्शिका (सीएसएम) के 20 अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी 2024 में सफलता हासिल की है. परिणाम घोषित होते ही संस्थान में खुशी का माहौल बन गया और छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों व प्रशासनिक अधिकारियों में भी उत्साह देखा गया. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जैसे ही परिणाम घोषित किया कोचिंग सेंटर में जश्न शुरू हो गया. संस्थान के 40 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू में भाग लिया था, जिनमें से 20 का चयन हुआ है. खास बात यह है कि यह पूरी कोचिंग व्यवस्था निःशुल्क है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को बड़ा मंच मिलता है. प्रशासनिक मार्गदर्शन बना सफलता की कुंजी : इस सफलता के पीछे मजबूत प्रशासनिक सहयोग भी एक अहम कारण रहा. मंडलायुक्त संगीता सिंह के मार्गदर्शन और मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया गया था. इस बोर्ड में अनुभवी अधिकारियों को शामिल किया गया, जिन्होंने नियमित रूप से अभ्यर्थियों के मॉक इंटरव्यू लिये गए. हर रविवार और अवकाश के दिनों में आयोजित इन साक्षात्कार सत्रों ने छात्रों के आत्मविश्वास को मजबूत किया. साथ ही ऑनलाइन इंटरव्यू बोर्ड भी बनाया गया, जिससे छात्रों को अलग-अलग दृष्टिकोण से तैयारी करने का अवसर मिला. 2016 से शुरू हुआ था सफर : सिविल सर्विस मार्गदर्शिका की शुरुआत 2016 में तत्कालीन एसडीएम कोल डॉ. पंकज कुमार वर्मा ने इसे शुरू किया था. 2018 से मालवीय पुस्तकालय के सहयोग से यह कोचिंग लगातार संचालित हो रही है. सीमित संसाधनों के बावजूद यहां की पढ़ाई और मार्गदर्शन ने इसे एक सफल मॉडल बना दिया है. अब तक 400 से अधिक का चयन : संस्थान की उपलब्धियों पर नजर डालें तो अब तक 402 अभ्यर्थी विभिन्न पदों पर चयनित हो चुके हैं. इनमें 32 पीसीएस अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्होंने एसडीएम, डिप्टी एसपी, बीडीओ जैसे महत्वपूर्ण पदों पर जगह बनाई है. वर्तमान में करीब 650 अभ्यर्थी यहां अध्ययन कर रहे हैं, जो इस पहल की लोकप्रियता और भरोसे को दर्शाता है.