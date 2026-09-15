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पटना में बड़े पैमाने पर थानेदारों का तबादला, 20 पुलिस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी.. देखें लिस्ट

पटना में कानून-व्यवस्था को और चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से 20 पुलिस अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया है. देखें लिस्ट. रिपोर्ट-राजीव रंजन पाठक

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बिहार पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 15, 2026 at 8:08 AM IST

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पटना: पटना में कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने और थानाध्यक्षों के दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है. जारी स्थानांतरण आदेश के तहत पटना जिले के 20 थानेदारों एवं पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है. सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है.

दानापुर थाना के थानाध्यक्ष का तबादला

स्थानांतरण सूची के अनुसार दानापुर थाना के थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज को शास्त्रीनगर थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं, बख्तियारपुर के थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक देवानंद शर्मा का तबादला जक्कनपुर थानाध्यक्ष के पद पर किया गया है. शास्त्रीनगर के वर्तमान थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक रवीन्द्र कुमार अब दानापुर थाना की कमान संभालेंगे.

पाटलीपुत्र थाना को मिला नया थानाध्यक्ष

जक्कनपुर के थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक रितुराज कुमार सिंह को पाटलीपुत्र थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं, कंकड़बाग के थानाध्यक्ष अभय कुमार सिंह को शाहजहांपुर और दनियावां क्षेत्र का पर्यवेक्षी पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. कंकड़बाग थाना की जिम्मेदारी संजीव कुमार को सौंपी गई है.

बाढ़ के थानाध्यक्ष को पटना पुलिस केन्द्र भेजा गया

पाटलीपुत्र के थानाध्यक्ष अतुलेश कुमार सिंह को बेलछी, भदौर और सकसोहरा का पर्यवेक्षी पदाधिकारी बनाया गया है. मोकामा के पर्यवेक्षी पदाधिकारी पूर्णनेन्दु कुमार को बाढ़ थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं, बाढ़ के थानाध्यक्ष ब्रज किशोर सिंह को पुलिस केन्द्र, पटना भेजा गया है.

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थानेदारों का तबादला (ETV Bharat)

बमबम कुमार को पुनपुन थाना की जिम्मेदारी

पुनपुन की थानाध्यक्ष बेबी कुमारी का तबादला दनियावां किया गया है. शाहजहांपुर के थानाध्यक्ष बमबम कुमार को पुनपुन थाना की जिम्मेदारी दी गई है. एम्स ओपी प्रभारी विनोद कुमार को बख्तियारपुर का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है.

उत्तम कुमार को मिली शाहजहांपुर की जिम्मेदारी

इसी तरह ओपी प्रभारी मरीन ड्राइव दीपक मणी को घोसवरी थाना का थानाध्यक्ष बनाया गया है. घोसवरी के निवर्तमान थानाध्यक्ष सत्यम तिवारी को वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पटना में ओएसडी के पद पर पदस्थापित किया गया है. उत्तम कुमार को शाहजहांपुर थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है.

विष्णु कुमार नेउरा के नये थानाध्यक्ष

कादिरगंज के थानाध्यक्ष रौशन कुमार को खुशरूपुर थाना का प्रभार सौंपा गया है. जेपी सेतु टीओपी प्रभारी विष्णु कुमार को नेउरा थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं, नेउरा के निवर्तमान थानाध्यक्ष जगदीप राणा को पुलिस केन्द्र, पटना भेजा गया है. 90 फीट ओपी प्रभारी राहुल यादव को कादिरगंज थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है. जबकि कन्हौली ओपी प्रभारी राजू कुमार सिंह को सिगौड़ी थाना की कमान सौंपी गई है.

पुलिस अधिकारियों के इस बड़े फेरबदल को पटना में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और थाना स्तर पर पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. स्थानांतरित सभी अधिकारियों को आदेश के अनुसार तत्काल नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है.

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