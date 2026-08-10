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गंगोत्री से 1000 KM पैदल चलकर सीकर पहुंचे 20 शिवभक्त, कांवड़ यात्रा का भव्य स्वागत

एक महीने की कठिन यात्रा के बाद सीकर लौटे कांवड़िए, पुष्पवर्षा से हुआ जोरदार स्वागत.

कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालु
कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालु (फोटो ईटीवी भारत सीकर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 10:50 AM IST

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सीकर : सावन में जब देशभर में शिवभक्त कांवड़ लेकर भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए निकलते हैं, तब अधिकांश यात्राएं कुछ किलोमीटर की होती हैं, लेकिन सीकर के 20 शिवभक्तों की आस्था की कहानी इन सबसे अलग है. इन शिवभक्तों ने गंगोत्री से पवित्र गंगाजल उठाया और उसे अपने कंधों पर लेकर एक हजार किलोमीटर से अधिक की दूरी पैदल तय की. करीब एक महीने तक चलती रही यह यात्रा रविवार को सीकर पहुंची तो शहर में आस्था का अलग ही नजारा देखने को मिला. कहीं पुष्पवर्षा हुई, कहीं हार पहनाकर स्वागत किया गया तो कहीं हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से वातावरण गूंज उठा.

कंधे पर कांवड़, जुबां पर भोलेनाथ का नाम : यह सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था की परीक्षा भी थी. यात्रा की शुरुआत 13 जुलाई को सीकर से हुई थी. इसके बाद शिवभक्त गंगोत्री पहुंचे और 14 जुलाई को वहां से गंगाजल लेकर पैदल सीकर की ओर रवाना हुए. रास्ते की लंबी दूरी, बदलता मौसम, थकान और लगातार चलने की चुनौती के बावजूद यात्रियों के कदम नहीं रुके. करीब एक महीने बाद जब वे सीकर पहुंचे तो उनके चेहरों पर थकान से ज्यादा उस संकल्प को पूरा करने की खुशी दिखाई दी, जिसे लेकर वे घर से निकले थे.

हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा सीकर (वीडियो ईटीवी भारत सीकर)

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स्वागत के लिए उमड़ा जनसैलाब : कांवड़ यात्रियों के सीकर पहुंचने पर पिपराली रोड चौराहा, त्रिमूर्ति मंदिर सहित कई स्थानों पर उनका जोरदार स्वागत किया गया. डीजे पर बजते भक्ति गीतों के बीच शिवभक्त नाचते-गाते आगे बढ़े. स्थानीय लोगों ने पुष्पवर्षा कर और पुष्पहार पहनाकर यात्रियों का अभिनंदन किया. पिपराली रोड चौराहे पर श्री गोपाल गौशाला समिति पालवास के अध्यक्ष गौवत्स संत श्री चन्द्रमा दास महाराज के सानिध्य में भी कांवड़ यात्रियों का स्वागत हुआ. यात्रा की सबसे खास बात यह है कि कांवड़ यात्रा संघ के प्रमुख सुरेश कुमार सैनी अन्ना लगातार 16वीं बार गोमुख-गंगोत्री से पैदल कांवड़ लेकर सीकर पहुंचे हैं.

शिवभक्तों की कांवड़ यात्रा
शिवभक्तों की कांवड़ यात्रा (फोटो ईटीवी भारत सीकर)

मंगलवार को गंगोत्री के जल से होगा हर्षनाथ का अभिषेक : यात्रा का अंतिम और सबसे अहम पड़ाव मंगलवार को होगा. हर्षनाथ पहाड़ स्थित हर्ष भैरूनाथ मंदिर में गंगोत्री से लाए गए पवित्र जल से भगवान हर्षनाथ का रुद्राभिषेक किया जाएगा. यात्रा प्रमुख सुरेश सैनी अन्ना के अनुसार इस यात्रा के पीछे विश्व शांति तथा परिवार और समाज में सुख-शांति की कामना का भाव है. साथ ही गोमाता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के संकल्प को भी यात्रा से जोड़ा गया है.

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गौवत्स संत श्री चन्द्रमा दास महाराज ने कहा कि इतनी लंबी दूरी पैदल तय कर गंगाजल लाना शिवभक्तों की अटूट आस्था और समर्पण का प्रतीक है. ऐसे आयोजन समाज में भक्ति के साथ सेवा, सद्भाव और एकजुटता की भावना को मजबूत करते हैं. इस यात्रा में सुरेश सैनी अन्ना, विनोद सैनी, अभिषेक गुर्जर, पन्नालाल गुर्जर, मुकेश सैनी, गोपाल सैनी, गोगाराम सैनी, राकेश सैनी, पंकज सैनी, संजय सैनी, पहलाद सैनी, मनोहर सैनी, राहुल सैनी, मनीष शर्मा और रोहित सैनी सहित अन्य शिवभक्त शामिल रहे. सीकर पहुंचने पर बड़ी संख्या में वार्डवासियों ने उनका स्वागत किया.

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