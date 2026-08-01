धर्मशाला डिग्री कॉलेज में एक साथ 20 रसल वाइपर स्नेक मिलने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू
धर्मशाला डिग्री कॉलेज में 19 रसल वाइपर स्नेक के बच्चे और एक मादा रस वाइपर मिलने से मचा हड़कंप.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 8:10 PM IST
कांगड़ा: धर्मशाला डिग्री कॉलेज में एक दो नहीं पूरे 20 रसल वाइपर स्नेक मिलने से हड़कप मच गया. सूचना पर पहुंची धर्मशाला वन विभाग की रैपिड रिस्पॉन्स टीम ने धर्मशाला डिग्री कॉलेज से सभी सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू किया. इन सांपों में 19 रसल वाइपर के बच्चे व एक रसल वाइपर मादा है.
धर्मशाला डीएफओ संजीव सिंह ने बताया, "पिछले कल डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल का फोन आया कि कॉलेज में कुछ सांपो को देखा गया है. इस पर कार्रवाई करते हुए हमारे विभाग की रैपिड रिस्पॉन्स टीम को मौके पर भेजा गया. टीम ने सभी सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू किया. विभाग ने कुल 20 सांपों को मौके से रेस्क्यू किया है, जिसमे 1 मादा रसल वाइपर और 19 उसके बच्चे है".
उन्होंने बताया कि अभी तक वन विभाग रैपिड रिस्पॉन्स टीम ने पिछले 3 वर्षों में 250 सांपो को सुरक्षित रेस्क्यू किया है. इस साल की बात करे तो अभी तक 68 सांपों को विभाग द्वारा सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है. हिमाचल प्रदेश में सांपों बाकी लगभग 20 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 4 अत्यंत जहरीली होती हैं.
संजीव सिंह ने जिला कांगड़ा के लोगों से अपील करते हुए कहा कि सांप दिखने की स्थिति में उन्हें मारे नहीं और सांप से सुरक्षित दूरी बनाए रखें. इस बात की सूचना तुरंत अपने निजी वन विभाग कार्यालय को दे. लोग अपने घरों में साफ सफाई बनाए रखें और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करें.
रसल वाइपर को रेस्क्यू करने वाले वन विभाग धर्मशाला डिप्टी रेंजर अजय भाटिया ने बताया, "उन्हें डिग्री कॉलेज से यह जानकारी मिली कि कुछ सांपों को देखा गया है. उन्होंने तुरंत अपने साजो सामान के साथ मौके पर पहुंच गए और सभी रसल वाइपर सांपों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया. उनके लिए यह काफी चुनोतीपूर्ण कार्य था. क्योंकि इससे पहले कभी इतनी संख्या में रसल वाइपर सांपों को नही पकड़ा गया है. अगर किसी व्यक्ति को कोई भी वन्य जीव दिखता है तो 9817373148 पर संपर्क कर सकते हैं".
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