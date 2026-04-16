ETV Bharat / state

चारधाम यात्रा 2026: हरिद्वार में कल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, ट्रैफिक प्लान भी हुआ जारी

हरिद्वार में 20 रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं. जिन पर स्टाफ की तैनाती भी कर दी गई है.

CHAR DHAM YATRA REGISTRATION
हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 16, 2026 at 7:16 PM IST

|

Updated : April 16, 2026 at 7:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: 17 अप्रैल से हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे. रजिस्ट्रेशन सेंटर में कुल 20 काउंटर बनाए गए हैं. पिछले कई दिनों से चल रही तैयारियां बृहस्पतिवार देर रात तक पूरी कर ली गईं. डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह ने अधिकारियों के साथ रजिस्ट्रेशन सेंटर का निरीक्षण किया.

इस दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सेंटर पर बैठने, पेयजल, पंखे और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के बाद यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए मार्गदर्शन देने के लिए स्टाफ भी तैनात किया गया है.

डीएम मयूर दीक्षित ने कहा चारधाम यात्रा पर जाने वाले किसी भी श्रद्धालु को रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. इसके लिए ऋषिकुल मैदान में अस्थाई रजिस्ट्रेशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है. यहां 20 काउंटर बनाए गए हैं. जिन पर स्टाफ की तैनाती भी कर दी गई है. यहां पर बिजली, पानी, शौचालय, बैठने की व्यवस्था इत्यादि की गई है. श्रद्धालुओं को गाइड करने के लिए टीम भी मौजूद रहेगी. होटल धर्मशालाओं में यदि बड़े ग्रुपों में श्रद्धालु आए तो, मोबाइल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है. डीएम मयूर दीक्षित ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि सभी श्रद्धालु यहां आएं और बिना किसी असुविधा के आसानी से रजिस्ट्रेशन कराएं.

हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया चारधाम यात्रा को लेकर सात अस्थाई चौकियां बनाई गई हैं. दस स्थानों पर टूरिस्ट बूथ बनाए गए हैं. एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ जल पुलिस के जवान घाटों पर तैनात रहेंगे. चारधाम यात्रा के लिए अलग से ट्रैफिक प्लान भी बनाया गया, जिसे लागू कर दिया गया है.

जानिए क्या है ट्रैफिक प्लान

  • दिल्ली-मेरठ-मुजफ्फरनगर-पंजाब से स्नान/चारधाम के लिए हरिद्वार आने वाले वाहनों के लिए रूट एवं पार्किंग: दिल्ली-मेरठ-मुजफ्फरनगर-नारसन-मंगलौर-कोर कालेज-ख्याति ढाबा-गुरूकुल कांगड़ी-शंकराचार्य चौक-हरिद्वार रूट मैप. पार्किंग-(अलकनन्दा-दीनदयाल-पंतद्वीप-चमकादड़ टापू).
  • यातायात का अत्यधिक दबाव होने पर वाहनों के लिए डायवर्जन रूट एवं पार्किंग- दिल्ली-मेरठ-मुजफ्फरनगर-नारसन-मंगलौर-नगलाइमरती-लक्सर-फेरूपुर-जगजीतपुर-एसएमतिराहा-शनिचौक-मात्रसदन पुलिया रूट मैप. पार्किंग-(बैरागी कैम्प पार्किंग/होल्डिंग एरिया)
  • दिल्ली/पंजाब-हरियाणा से आने वाले वाहनों का अत्यधिक दबाव बढ़ने पर चारधाम वाहनों का डायवर्जन रुट प्लान-सहारनपुर- मण्डावर-भगवानपुर-सालियर-
    बिजौली चैक-NH 344 होते हुए-सहारनपुर बाईपास-छुटमलपुर बाईपास-बिहारीगढ़-मोहण्ड -देहरादून/ऋषिकेश.
  • दिल्ली-मेरठ से आने वाले वाहनों का यातायात का दबाव बढ़ने पर नजीबाबाद जाने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान-दिल्ली-मेरठ-
  • मुजफ्फरनगर-नारसन-मंगलौर-नगलाइमरती-लक्सर-बालावाली-बिजनौर- नजीवाबाद.
  • मुरादाबाद/नजीबाबाद से देहरादून, ऋषिकेश से स्नान/चारधाम हेतु हरिद्वार आने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान एवं पार्किंग- (छोटे वाहनों के लिए) नजीबाबाद-चिड़ियापुर-श्यामपुर-चण्डीचौकी-चण्डीचौक, पार्किंग-(दीनदयाल-पंतद्वीप-चमकादड़ टापू). (बड़े वाहनों के लिए) नजीबाबाद-चिड़ियापुर-श्यामपुर-4.2 डायवर्ट किया जायेगा. पार्किंग-(गौरीशंकर-नीलधारा)
  • देहरादून/ऋषिकेश से स्नान के लिए हरिद्वार आने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान एवं पार्किंग. देहरादून/ऋषिकेश-नेपालीफार्म
    रायवाला-हरिद्वार. पार्किंग-(लालजीवाला-पंतद्वीप-चमकादड़ टापू)
  • देहरादून/ऋषिकेश (गंगोत्री, यमुनोत्री, बदरीनाथ, केदारनाथ) से मेरठ-दिल्ली जाने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान- देहरादून/ऋषिकेश-नेपालीफार्म-
    रायवाला-चण्डीचौक से NH 344 से मेरठ-दिल्ली.
  • देहरादून/ऋषिकेष (गंगोत्री, यमुनोत्री, बदरीनाथ, केदारनाथ) से नजीबाबाद जाने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान- देहरादून/ऋषिकेश-नेपालीफार्म-
    रायवाला-चण्डीचौक-चण्डीचौकी-श्यामपुर-नजीबाबाद.


चारधाम यात्रा सीजन के दौरान ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाने पर समयानुकुल देहरादून/ऋषिकेश/रायवाला की तरफ से आने वाले विक्रम/आटो रिक्शा को फोरलेन जयराम मोड़ तक ही आने दिया जायेगा. जयराम मोड़ से आगे नही जायेंगे. चारधाम यात्रा सीजन के दौरान ललतारा पुल से शिवमूर्ति तक सभी प्रकार के वाहनों विक्रम/आटो रिक्शा/टैक्सी का आवागमन प्रतिबन्धित रहेंगे.

TAGGED:

चारधाम यात्रा 2026
चारधाम यात्रा हरिद्वार रजिस्ट्रेशन
हरिद्वार ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन
Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.