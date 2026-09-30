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गाजियाबाद वालों को बड़ी राहत, 20 प्रतिशत छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ी

गाजियाबाद नगर निगम ( File Photo )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: नगर निगम ने संपत्ति करदाताओं को राहत देते हुए गृह कर में मिलने वाली छूट की समय सीमा बढ़ा दी है. महापौर सुनीता दयाल ने विभिन्न मदों में दी जा रही छूट को 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. पहले इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित थी.