सैनिकों को प्लैट लेने पर मिलेगी 20% छूट; कानपुर में मिलेंगे सस्ते मकान, लखनऊ के फुटबॉल मैदान का होगा विकास

मुरादाबाद को भी राहत : एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय मुरादाबाद में सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो (गृह मंत्रालय, भारत सरकार) के लिए लिया गया. मझोला योजना संख्या-04, भाग-02, मुरादाबाद के सेक्टर-05 में ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या जीएच 05/01 और जीएच 05/02 को ओसीआर कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए संस्थागत उपयोग में बदलने की अनुमति दी गई. इसके लिए ले-आउट मानचित्र में बदलाव किया जाएगा. इस संबंध में जनता से आपत्तियां एवं सुझाव मांगे जाएंगे.

कर्मियों-पेंशनभोगियों को राहत : बैठक में परिषद के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए बोर्ड ने 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर को 58 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी. इस फैसले से हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगा. पहले यह कुल वेतन का 55 प्रतिशत ही था.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की 274वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार को परिषद के प्रशासनिक भवन स्थित सभागार में हुई. इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन्हें मंजूरी भी दी गई.

लखनऊ : आवास विकास परिषद की बोर्ड मीटिंग में शुक्रवार को कई अहम फैसले लिए गए. सैनिकों को आवास विकास परिषद की पहले आओ पहले पाओ योजना में फ्लैट खरीदने पर जबरदस्त छूट का ऐलान किया गया. सैनिक अगर 60 दिन के भीतर भुगतान कर देंगे तो उनको 20% की छूट दी जाएगी. इसके अलावा कानपुर के मंधना में नई आवासीय योजना की भी घोषणा की गई.

कानपुर में भी लोगों को मिलेंगे सस्ते प्लॉट : कानपुर शहर की बढ़ती आवासीय समस्या को देखते हुए बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया. कानपुर नगर में मंधना भूमि विकास एवं गृह निर्माण योजना संख्या-04 लैंड पूलिंग स्कीम के तहत प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इस योजना से कानपुर में नए आवासीय क्षेत्र विकसित होंगे और लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध हो सकेंगे.

लखनऊ के फुटबाल मैदान का होगा विकास : लखनऊ में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकास नगर योजना के सेक्टर-11 में स्थित फुटबॉल मैदान के विकास, संचालन और रख-रखाव के लिए प्रस्ताव पारित किया गया. इस मैदान को शासकीय, अर्ध-शासकीय या निजी संस्थाओं को ई-बिडिंग के माध्यम से न्यूनतम 10 वर्ष की लीज पर दिया जाएगा. लीज की अवधि पूरी होने के बाद दो बार 5-5 वर्ष की बढ़ोतरी का भी प्रावधान होगा. इससे मैदान का बेहतर उपयोग और रख-रखाव सुनिश्चित होगा.

लखनऊ में आवास विकास परिषद की बोर्ड मीटिंग. (Photo Credit; Housing Development Council)

जवानों के लिए बड़ी सहूलियत : परिषद के फ्लैट्स के निस्तारण को तेज करने के लिए ‘पहले आओ-पहले पाओ’ योजना में सशस्त्र सेनाओं और अर्द्धसैनिक बलों के लिए विशेष छूट की घोषणा की गई. यदि ये जवान 60 दिनों के अंदर पूरा भुगतान करते हैं तो उन्हें 20 प्रतिशत छूट मिलेगी. 61 से 90 दिनों में भुगतान पर 15 प्रतिशत और 91 से 120 दिनों में भुगतान पर 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी. इस फैसले से देश की सेवा करने वाले जवानों को अपना घर खरीदने में बड़ी सहूलियत होगी.

बैठक में इनके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी अनुमोदन दिया गया. बैठक की अध्यक्षता पी. गुरु प्रसाद अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने की. इसमें आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह, अपर आवास आयुक्त नीरज शुक्ल एवं सचिव, उप आवास आयुक्त, सहायक आवास आयुक्त, वित्त नियंत्रक (लखनऊ विकास प्राधिकरण), नगर विकास विभाग के प्रतिनिधि सहित परिषद के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे.

