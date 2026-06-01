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मध्य प्रदेश में बढ़े बाल विवाह के मामले, बुंदलेखंड बदनाम, परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट

एमपी में 20 फीसदी बन रहीं बालिका वधु, बुंदेलखंड बाल विवाह के लिए बदनाम, भोपाल से बृजेंद्र पटैरिया की रिपोर्ट.

20 PERCENT CHILD BRIDES IN MP
मध्य प्रदेश में बढ़े बाल विवाह के मामले (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 9:40 PM IST

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Updated : June 1, 2026 at 9:55 PM IST

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भोपाल : हाल ही में मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से बाल विवाह का चौंकाने वाला मामला सामने आया था, यहां दूल्हा 42 साल का था जबकि दुल्हन उम्र में तीन गुना छोटी यानी सिर्फ 13 साल की बच्ची थी. इस घटना ने प्रदेश में हो रहे बाल विवाह के मामलों को उजागर कर दिया है. हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक प्रदेश में 20 फीसदी ऐसे मामले पाए गए हैं, जहां लड़की की शादी 18 साल के पहले ही कर दी गई.

इस वजह से बढ़ रहे बाल विवाह के मामले

बच्चों को लेकर स्वयं सेवी संस्था संचालिका डॉ अर्चना सहाय कहती हैं, '' इंदौर में हुई घटना प्रदेश की कोई पहली घटना नहीं है. लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं. इसके कई सामाजिक और आर्थिक कारण हैं. राजगढ़ क्षेत्र में कम उम्र में विवाह करना परंपरा है, इसे काफी कोशिश के बाद भी खत्म नहीं किया जा सका, लेकिन बुंदेलखंड के दमोह, सागर, छतरपुर, गुना, मुरैना आदि क्षेत्रों में इसके कई दूसरे सामाजिक कारण हैं. बच्ची के 16 साल तक पहुंचने तक लगभग उनका पढ़ना-लिखना बंद हो जाता है और ऐसे में परिजन बच्ची की शादी की कोशिशें शुरू कर देते हैं. उन्हें लगता है कि बच्ची को कोई गलत रास्ते पर न ले जाए.''

जानकारी देते सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत दुबे (Etv Bharat)

डॉ. अर्चना सहाय आगे कहती हैं, '' ऐसा नहीं है कि गांवों में ही ऐसी स्थिति है, शहरों में भी बाल विवाह के मामले सामने आ रहे हैं. टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ तहसील के लाखन केवट (बदला हुआ नाम) ने भी अपनी बेटी का विवाह 18 साल के पहले ही कर दिया. वे कहते हैं कि पहले सोचा था कि बेटी के बालिग होने के बाद ही उसका ब्याह करेंगे, लेकिन गांव में समाज की एक लड़की कहीं चली गई, तो घटना के बाद बेटी की पिछले साल शादी कर दी.''

बाल विवाह के आंकड़ों में अंतर

प्रदेश में बाल विवाह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर आंकड़ों की अपनी अलग कहानी है. बाल विवाह को लेकर लोकसभा और मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को लेकर भी काफी अंतर है. 2025 में लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों को देखें तो मध्यप्रदेश में 2018 से 2022 के दौरान कुल 23 बाल विवाह के मामले सामने आए हैं. साल 2022 में प्रदेश में सिर्फ 7 मामले सामने आए. इन मामलों में पीसीएमए 2006 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए. हालांकि, मध्यप्रदेश विधानसभा के आंकड़े इनसे कई गुना ज्यादा हैं.

2025 में हुए 538 बाल विवाह

सरकार द्वारा विधानसभा में हाल ही में आंकड़े प्रस्तुत किए गए. यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं. साल 2025 में प्रदेश में 538 बाल विवाह के मामले सामने आए हैं. पिछले सालों के मुकाबले प्रदेश में बाल विवाह के मामले घटने के स्थान पर लगातार बढ़ रहे हैं. साल 2020 में प्रदेश में 366 बाल विवाह के मामले सामने आए थे, जो हर साल लगातार बढ़ते गए. 2025 में बाल विवाह के सबसे ज्यादा मामले दमोह जिले में सामने आए हैं. दमोह में 115 बाल विवाह के मामले रिकॉर्ड किए गए.

  • साल 2020 में प्रदेश में 366 बाल विवाह के सामने आए
  • साल 2021 में 436 बाल विवाह के मामले सामने आए
  • साल 2022 में 519 बाल विवाह के मामले सामने आए
  • साल 2023 में 528 बाल विवाह के मामले सामने आए
  • साल 2024 में 529 बाल विवाह के मामले सामने आए
  • साल 2025 में 538 बाल विवाह के मामले सामने आए

बुंदेलखंड बाल विवाह के लिए बदनाम

मध्यप्रदेश में बाल विवाह के मामले में बुंदेलखंड क्षेत्र बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है. समाजसेविका अर्चना सहाय कहती हैं, '' आदिवासी क्षेत्रों और खासतौर से बुंदेलखंड के सागर, छतरपुर के अलावा राजगढ़, गुना, देवास, नरसिंहपुर में बाल विवाह को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं.'' सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत दुबे कहते हैं, '' मध्यप्रदेश देश के उन 5 संवेदनशील राज्यों में है, जहां बाल विवाह का प्रतिशत ज्यादा है. हालांकि, इस मामले में थोड़ा सुधार हुआ है लेकिन ऐसे मामलों में रिपोर्ट बहुत कम मामलों में होती है. एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो मध्यप्रदेश में गिने चुने मामले ही दर्ज किए गए.''

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बनाए जाएंगे

उधर प्रदेश में बाल विवाह को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश में गांव स्तर तक विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेद अधिकारी के रूप में नियुक्ति किया जाएगा। जिला स्तर पर इसकी कमान जिला कलेक्टर, अपर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ संभालेंगे. तहसील स्तर पर तहसीलदार, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत सीईओ और महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी को सीधे तौर से इसकी जिम्मेदारी दी गई है.

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महिला एवं बाल विकास विभाग की अपर संचालक सीमा ठाकुर कहती हैं, '' बाल विवाह रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, पहले के मुकाबले इसमें सुधार आया है. समाज के साथ मिलकर इस दिशा में लगातार प्रयास जारी हैं.''

Last Updated : June 1, 2026 at 9:55 PM IST

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