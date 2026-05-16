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20% बसें हुई ऑफ रोड, सरकार दावे गलत नहीं हैं तो तेल की कमी पर क्यो लगा है लिमिट: अनवर अली

तेल की कमी को लेकर परेशानी दिखाई पड़ने लगी है. इसका असर अब सामान्य परिचालन व्यवस्था से लेकर सामूहिक परिवहन व्यवस्था पर हो रहा.

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20 फीसदी बसें हुई ऑफ रोड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 16, 2026 at 8:15 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में तेल की कमी को लेकर परेशानी साफ-साफ दिखने लगी है. इसका असर अब सामान्य परिचालन व्यवस्था से लेकर सामूहिक परिवहन व्यवस्था तक दिखने लगा है. छत्तीसगढ़ में इंटर स्टेट और छत्तीसगढ़ के भीतर चलने वाली 20% से ज्यादा बस ऑफ रोड हो गई हैं.

छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ और छत्तीसगढ़ बस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अनवर अली ने ईटीवी टीवी भारत से इस संबंध में खास बातचीत की. अनवर अली ने बात करते हुए कहा कि जो गाड़ियां चल रही हैं, उसको पर्याप्त तेल नहीं मिल रहा है. इसके लिए सरकार ने 100 लीटर का कोटा निर्धारित कर दिया है. जिसके कारण इंटर स्टेट की 20% से ज्यादा बसें ऑफ रोड हो गई हैं. वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर चलने वाली बसें भी 20% से ज्यादा अब बंद हो गई हैं.

20 फीसदी बसें हुई ऑफ रोड (ETV Bharat)


तेल की किल्लत पर बोले छत्तीसगढ़ बस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष

ईटीवी भारत से बात करते हुए छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनवर अली ने बताया कि तेल को लेकर के दिक्कत शुरू हुई हैं, यह लगातार बनी हुई है. उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को हमने रायपुर जिला कलेक्टर के साथ पदाधिकारी को भी सूचित किया था की बस परिचालक में दिक्कत आ रही है. अनवर अली ने बताया कि एक बस में एक बार 100 लीटर तेल दिया जा रहा है. वर्तमान समय में जो हालात बने हुए हैं, उसमें पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए औसतन 1 घंटे का समय देना पड़ रहा है. इस तरह से जो बस जिस समय अवधि के भीतर अपने गंतव्य तक पहुंचती थी वह नहीं पहुंच पा रही है.

चलने वाली बसों की संख्या में तेजी से आई कमी

अनवर अली ने कहा कि रायपुर से हैदराबाद रायपुर से बेंगलुरु, रायपुर से भोपाल, रायपुर से रांची, रायपुर से बोकारो या फिर इंटर स्टेट की चलने वाली बसों के साथ परेशानी आ रही है. उन्होंने कहा कि यदि रायपुर से कोई बस हैदराबाद जाती है तो एक बार में लगभग 700 लीटर डीजल की जरूरत पड़ती है. क्योंकि एक बार में 100 लीटर डीजल ही दिया जा रहा है. तो बस को लगभग सात जगह तेल लेना पड़ रहा है. ऐसे में एक जगह तेल लेने के लिए 1 घंटे का समय लग जा रहा है तो 7 घंटे का समय हैदराबाद पहुंचने में अतिरिक्त लग रहा है. जिससे यात्री भी परेशान हो रहे हैं और लगातार चालक और परिचालक के साथ दिक्कतें खड़ी हो रही है.

सरकार की व्यवस्था चल नहीं रही है इसलिए जितनी बस हम चलते थे उनमें से लगातार बसें कम कर रहे हैं. एक बस हमारी बोकारो गई और उसके बाद वहां तेल ही नहीं मिला हमने उसको बोकारो में ही खड़ा कर दिया. हमारी 2 बसें हैदराबाद में ही खड़ी हैं. परेशानी हमें भी हो रही है और जितने यात्रियों को हम प्रतिदिन रायपुर से हैदराबाद और हैदराबाद से रायपुर लेकर आते थे उनको भी दिक्कतें आ रही हैं: अनवर अली, छत्तीसगढ़ बस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष

तेल की दिक्कत है या नहीं सरकार स्पष्ट करे: अनवरी अली

ईटीवी भारत से बात करते हुए अनवर अली ने कहा, सरकार इस बात को मान रही है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक पर्याप्त है तो फिर व्यवस्था को नियमित क्यों नहीं कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर चलने वाली बसों में भी कटौती हुई है. छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से जितनी बार से रायपुर के लिए आती थी, वह नहीं आ रही है. लगभग 25 फ़ीसदी बसें जिलों से रायपुर अब नहीं आ रही है. आम लोगों के हितों को लेकर के उन्होंने कहा कि सरकार के पास अगर तेल की दिक्कत नहीं है, उसे व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए दिशा निर्देश जारी करने चाहिए. जो भी कैपिंग की गई है उसको हटाने की जरूरत है.

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