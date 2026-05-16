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ऑनलाइन दवा बेचे जाने का विरोध, 20 मई को देशभर में मेडिकल स्टोर बंद, छत्तीसगढ़ में 50 करोड़ का कारोबार होगा प्रभावित

छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 20 हजार दवाई दुकान है. एक दिन मेडिकल स्टोर बंद रहता है तो छत्तीसगढ़ में लगभग 50 करोड़ रुपए के दवाई का कारोबार प्रभावित होगा. अकेले रायपुर की बात करें तो रायपुर में एक दिन में लगभग 20 करोड रुपए के दवाई का कारोबार होता है.

रायपुर: प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित पूरे देश में 20 मई को मेडिकल स्टोर के संचालक एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे. अखिल भारतीय दवा विक्रेता संघ के बैनर तले ऑनलाइन दवा बिक्री का विरोध करने के साथ ही भारी डिस्काउंट को बंद कराने की मांग है.

ऑनलाइन दवाई के व्यापार के खिलाफ दवा दुकान संचालकों की हड़ताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देश में 12 लाख से ज्यादा दुकानें

पूरे देश में दवाई के इस कारोबार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5 करोड लोग जुड़े हुए हैं. इनकी रोजी-रोटी प्रभावित होगी. जिला दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष विनय कृपलानी ने बताया कि आगामी 20 मई को हड़ताल के तहत पूरे देश के लगभग 12 लाख 50 हजार दवाई दुकान पूरी तरह से बंद रहेंगे.

ऑनलाइन दवाई के व्यापार के खिलाफ दवा दुकान संचालकों की हड़ताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्यों कर रहे हड़ताल?

दवा कारोबारियों का का कहना है कि सरकार ने पिछले वर्षों में दो नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसमें JSR 817 और दूसरा JSR 220 है. जिसके तहत अनकंट्रोल्ड ऑनलाइन दवा का बाजार चल रहा है. जहां ऑनलाइन दवाई का व्यापार आम जनता के लिए खतरा का विषय बन सकता है. कोई भी दवाई का व्यापार ड्रग एक्ट के कानून के तहत होता है. इसमें दवा का भंडारण दवा का डिस्पेंसिंग इस तरह के सारे नियम तय होते हैं. लेकिन ऑनलाइन माध्यम से जो दवाई मिल रही है. वह कैसे मेनटेन किया जा रहा है, किस टेंपरेचर में मेनटेन किया जा रहा है, रास्ते में किस नियम के तहत उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? ये सब दवाई की गुणवत्ता पर प्रभाव डालते हैं.

ऑनलाइन दवा बेचे जाने का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऑनलाइन डिस्काउंट भी खतरा

कारोबारियों का कहना है कि ऑनलाइन कंपनियां जरूरत से ज्यादा डिस्काउंट दे रही है, जो की एक दवाई दुकानदार की खरीदी मूल्य से भी कम होता है. इस तरह का डिस्काउंट ऑनलाइन दवाई की खरीदी में दिया जा रहा है. ज्यादा डिस्काउंट देने की वजह से एक खतरा यह भी उत्पन्न हो रहा है कि कहीं यह दवाई नकली तो नहीं है.

कई जगह नकली दवाओं के गोदाम में छापे पड़े हैं. जहां-जहां पर दवाई में ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है वहां पर नकली दवाओं की संभावना भी बढ़ रही है. इन सब को रोकने के लिए एक दिवसीय हड़ताल करके सरकार से इसे बंद कराने की मांग रखी है.- विनय कृपलानी, अध्यक्ष जिला दवा विक्रेता संघ

कुछ दवाइयां बिना पर्ची के नहीं दी जाती. क्योंकि इसका गलत उपयोग आजकल नशे के रूप में हो रहा है. ऐसी कोई भी दवाई जिसका गलत उपयोग हो सकता है. इस तरह की दवाई को हम लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के कस्टमर को नहीं देते हैं. लेकिन वह दवाई ऑनलाइन बिक रही है- आशीष कुमार उपाध्यक्ष जिला दवा विक्रेता संघ रायपुर

छत्तीसगढ़ में 50 करोड़ का कारोबार होगा प्रभावित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'दवा दुकानों से नियम के तहत दी जाती है दवाइयां'

जिला दवा विक्रेता संघ के उपाध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि दवाई दुकान बंद करने की लड़ाई दवाई दुकान वालों की नहीं है, बल्कि आम जनता की लड़ाई है. अगर कोई कस्टमर दवाई दुकान से दवाई की खरीदी करता है तो यह शासन के नियम के तहत और उनकी जानकारी के तहत दी जाती है. भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के ड्रग अधिनियम के तहत ही सारी दवाइयां एक कस्टमर को दी जाती है.