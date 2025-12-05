अशोकनगर में दिनदहाड़े 20 लाख की लूट का खुलासा, मास्टरमाइंड ने बताई लूट की पूरी प्लानिंग

अशोकनगर में दिनदहाड़े 20 लाख की लूट का खुलासा, मास्टरमाइंड ने बताई लूट की पूरी प्लानिंग
अशोकनगर के साडोरा क्षेत्र में की वारदात. बुधवार को चार नकाबपोशों ने कट्टे की नोंक पर गल्ला व्यापारी नीरज साहू से लूट लिए 20 लाख.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 8:31 PM IST|
Updated : December 5, 2025 at 8:37 PM IST
अशोकनगर: पुलिस ने बुधवार को दिनदहाड़े हुई 20 लाख की लूट का खुलासा 36 घंटे के अंदर कर दिया है. घटना का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है. उसने अपने अन्य साथियों के नाम का भी खुलासा किया है. पुलिस लगातार दबिश देकर वारदात में शामिल आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है.
साडोरा-अशोकनगर सड़क पर बुधवार की दोपहर चार नकाबपोशों ने कट्टे की नोंक पर साडोरा गल्ला व्यापारी नीरज साहू के साथ 20 लाख की लूट को अंजाम दिया था. नीरज अशोकनगर स्थित आईसीआईसीआई बैंक से 20 लाख रुपए निकाल अपनी इलेक्ट्रिक बाइक की डिग्गी में रखकर कृषि उपज मंडी साडोरा जा रहे थे. रास्ते मे दो बाइक सवार चार नकाबपोशों ने मारपीट करते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया था. मामले में पुलिस ने एक मास्टरमाइंड राजा भदोरिया को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों पर घोषित किया था 10 हजार का इनाम
मामले को की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने घटना के तुरंत बाद आरोपियों पर 10 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया था. इसके अगले दिन ही ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना भी अशोकनगर पहुंचे थे. जहां उन्होंने आइसीआइसीआई बैंक के कर्मचारियों से बातचीत की थी. साथ ही उन्होंने पुलिस की 6 टीम बनाकर मामले की गंभीरता से जांच करने के निर्देश भी दिए थे.
आरोपी ने पहले से ही व्यापारी नीरज साहू की कर ली थी रेकी
एसडीओपी विवेक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया "36 घंटे में ही इस पूरी घटना के मास्टरमाइंड राजा भदौरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है जो साडोरा का ही रहने वाला है. राजा ने पहले से ही व्यापारी नीरज साहू की रेकी कर ली थी. जिस दिन नीरज बैंक से पैसे निकालने गए थे उसने पहले से ही पूरी जानकारी लगा ली थी. इसके बाद उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने वारदात के मास्टरमाइंड गिरफ़्तार कर लिया है. उसको कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी."
एसडीओपी विवेक शर्मा ने बताया कि लूट की इस वारदात में शिव रघुवंशी उर्फ शिवा, सोनू उर्फ जसरथ मीना, राहुल उर्फ गोलू मीना सहित एक अन्य युवक भी शामिल था. जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. इनके घरों पर पुलिस दबिश दे रही है, ताकि जल्द से जल्द घटना में शामिल अन्य आरोपियों को पकड़ा जा सके.