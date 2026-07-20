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चंबा में बादल फटने से फंसे 20 मजदूर, प्रशासन ने सभी को किया सुरक्षित रेस्क्यू

हिमाचल में बादल फटने से चंबा जिले के उदीन नाले में आया सैलाब. इस दौरान वहां काम कर रहे वीबीजीरामजी के 20 कामगार फंस गए.

चंबा में बादल फटने से फंसे 20 मजदूर का हुआ रेस्क्यू
चंबा में बादल फटने से फंसे 20 मजदूर का हुआ रेस्क्यू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 7:18 PM IST

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चंबा: सोमवार को चंबा जिले के पांगी घाटी के उदीन नाले में बादल फटने से वीबीजीरामजी (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण) योजना के तहत कार्य पर लगे बीस कामगारों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

बता दें कि पांगी घाटी के उदीन नाले में बादल फटने से आवाजाही के मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे. जिसकी वजह से वीबीजीरामजी योजना के तहत काम पर लगे कामगार नाले के दूसरे छोर पर फंस गए. जहां पर काम लगा था, वहां के लिए आवाजाही का रास्ता नाले से होकर ही गुरजता है. सोमवार को जाते वक्त तो रास्ता ठीक था. लेकिन बाद में बादल फटने से आवाजाही के रास्ते क्षतिग्रस्त होने के कारण नाले का भी जलस्तर काफी बढ़ गया. आवाजाही के तमाम रास्ते बंद होने के कारण लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत शून की वार्ड मेंबर इंदू कुमारी ने रेजिडेंट कमिश्नर पांगी अमनदीप को अवगत करवाया.

सूचना पर रेजिडेंट कमिश्नर पांगी ने तुरंत टीम का गठन कर बीच रास्ते में फंसे कामगारों को घर सुरक्षित पहुंचाने को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए. टीम ने मौके पर पहुंचकर उफनते नाले के ऊपर लोहे की सीढ़ी रखकर कर जैसे तैसे वैकल्पिक रास्ता बनाकर वीबीजीरामजी योजना के सभी कामगारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया. उपायुक्त चंबा ने इसकी जानकारी दी है.

उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया, "बरसात के मौसम में नदी नालों से दूर रहने का आह्वान लोगों से किया गया है. उन्होंने कहा कि बारिश होने पर नदी नालों का पानी अचानक बढ़ जाता है. जिसकी वजह से नदी नालों के इर्द गिर्द रहना अपनी जान जोखिम में डालने वाली बात है".

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