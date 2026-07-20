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चंबा में बादल फटने से फंसे 20 मजदूर, प्रशासन ने सभी को किया सुरक्षित रेस्क्यू

चंबा: सोमवार को चंबा जिले के पांगी घाटी के उदीन नाले में बादल फटने से वीबीजीरामजी (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण) योजना के तहत कार्य पर लगे बीस कामगारों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

बता दें कि पांगी घाटी के उदीन नाले में बादल फटने से आवाजाही के मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे. जिसकी वजह से वीबीजीरामजी योजना के तहत काम पर लगे कामगार नाले के दूसरे छोर पर फंस गए. जहां पर काम लगा था, वहां के लिए आवाजाही का रास्ता नाले से होकर ही गुरजता है. सोमवार को जाते वक्त तो रास्ता ठीक था. लेकिन बाद में बादल फटने से आवाजाही के रास्ते क्षतिग्रस्त होने के कारण नाले का भी जलस्तर काफी बढ़ गया. आवाजाही के तमाम रास्ते बंद होने के कारण लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत शून की वार्ड मेंबर इंदू कुमारी ने रेजिडेंट कमिश्नर पांगी अमनदीप को अवगत करवाया.