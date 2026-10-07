यूपी में 20 IPS अधिकारियों के तबादले, PPS से IPS बने अफसरों को भी बड़ी जिम्मेदारी
यूपी में बड़े पैमाने पर IPS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव, प्रमोट हुए अफसरों को भी जिलों की कमान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 2:14 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 2:40 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस दौड़ी है. पुलिस विभाग में 20 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. शासन की ओर से जारी ट्रांसफर लिस्ट में कई अधिकारियों की नई तैनाती की गई है. खास बात यह है कि पिछले दिनों PPS से IPS कैडर में प्रमोट हुए अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है. इनमें से कई अधिकारियों को जिलों की कमान भी सौंपी गई है.
भगवान एस. श्रीवास्तव को अतिरिक्त प्रभार
शासन की ओर से जारी ट्रांसफर लिस्ट के मुताबिक ए. सतीश गडेश को अपर पुलिस महानिदेशक यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है. इससे पहले वह इसी पद के साथ अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे. वहीं भगवान एस. श्रीवास्तव को अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं, उत्तर प्रदेश लखनऊ की जिम्मेदारी के साथ अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. इससे पहले वह अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं के पद पर तैनात थे.
आईपीएस आधिकारियों की नई तैनाती की सूची
यशवीर सिंह बनाए गए एसपी जौनपुर
कुंवर अनुपम सिंह बने एसपी पीएसी मुख्यालय
रवीना त्यागी बनाई गईं एसपी बाराबंकी
संजय कुमार को 24 वाहिनी पीएसी प्रयागराज की जिम्मेदारी
ओमवीर सिंह बनाए गए बस्ती जिले के एसपी
कुंवर ज्ञानंजय सिंह बने प्रयागराज डीसीपी
कमलेश बहादुर बने एसपी लोक शिकायत लखनऊ
ईरज राजा बनाए गए एसपी बलिया
अर्पित विजयवर्गीय बनाए गए लखनऊ डीसीपी
सर्वेश मिश्रा बनाए गए एसपी मऊ
विनय कुमार सिंह बनाए गए एसपी गाजीपुर
सूरज कुमार राय बने एसएसपी मुजफ्फरनगर
चिराग जैन बने एसपी सिटी बरेली
मानस पारिक बनाए गए एसपी सिटी आजमगढ़
आलोक राजनारायण बने एएसपी मथुरा
पुर्णेंदू सिंह बनाए गए एसपी बागपत
मधुबन कुमार सिंह बने एसपी हापुड़
सुरेश चंद्र रावत बनाए गए एसपी जालौन
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