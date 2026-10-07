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यूपी में 20 IPS अधिकारियों के तबादले, PPS से IPS बने अफसरों को भी बड़ी जिम्मेदारी

20 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर लिस्ट जारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस दौड़ी है. पुलिस विभाग में 20 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. शासन की ओर से जारी ट्रांसफर लिस्ट में कई अधिकारियों की नई तैनाती की गई है. खास बात यह है कि पिछले दिनों PPS से IPS कैडर में प्रमोट हुए अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है. इनमें से कई अधिकारियों को जिलों की कमान भी सौंपी गई है.