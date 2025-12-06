ETV Bharat / state

यूपी के 20 अस्पतालों को मिला 13 करोड़ से ज्यादा का बजट; अत्याधुनिक उपकरणों से होंगे लैस, लिस्ट में ये नाम

मिली धनराशि से डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड मशीनें क्रय की जाएंगी.

यूपी के 20 अस्पतालों को बजट
यूपी के 20 अस्पतालों को बजट (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 6, 2025

लखनऊ : प्रदेश के 20 अस्पतालों को सरकार ने बजट की संजीवनी प्रदान की है. करीब 13 करोड़ 46 लाख रुपये के बजट को सरकार ने मंजूरी दी है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि आधुनिक उपकरणों से अस्पतालों को लैस किया जाएगा.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि जांच की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड मशीनें क्रय की जाएंगी. छोटे चीरे से मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए फेको मशीन स्थापित की जाएगी. इससे मरीजों को कम समय अस्पताल में गुजारना होगा. ऑपरेशन की सफलता दर में भी वृद्धि होगी. उन्होंने बताया कि इन अस्पतालों के लिए सात करोड़ पैंतालीस लाख तेरह हजार छह सौ पैसठ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है.

ये अस्पताल होंगे अपग्रेड: प्रयागराज के मोती लाल नेहरू मण्डलीय चिकित्सालय को 5448301 रुपये, बरेली के जिला महिला चिकित्सालय को 868274 रुपए, मुरादाबाद के पंडित दीन दयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय को 8098414 रुपए, लखनऊ के बलरामपुर चिकित्सालय को 10979887 रुपये का बजट मिला है. लखीमपुर ओयल के ट्रॉमा सेंटर 882999 रुपये से अपग्रेड होगा. उन्नाव बीघापुर 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय के लिए 2334201 रुपये के बजट को मंजूरी मिली है, फर्रुखाबाद के डॉ. राम मनोहर लोहिया महिला चिकित्सालय को 2044884 रुपये से अपग्रेड किया जाएगा.

इसी तरह महोबा के जिला चिकित्सालय को 2998739 रुपए, झांसी जिला चिकित्सालय को 14242312 रुपए, गाजियाबाद के जिला संयुक्त चिकित्सालय को 2683961 रुपये, गाजियाबाद के एमएमजी जिला चिकित्सालय को 1883961 रुपये से उच्चीकृत किया जाएगा. गाजियाबाद जिला महिला चिकित्सालय को आठ लाख, गाजियाबाद लोनी के 50 बेड संयुक्त चिकित्सालय को 2744250 रुपए, गाजियाबाद डूडा हेड़ा स्थित 50 बेड संयुक्त चिकित्सालय को 2744250 रुपए, बुलन्दशहर खुर्जा के एलएसपीजी चिकित्सालय को 20 लाख रुपए, मऊ जिला चिकित्सालय को 20 लाख रुपये से संवारा जाएगा.

औरेया के बिधूना स्थित 50 शैय्यायुक्त डॉ. राम मनोहर लोहिया नेत्र चिकित्सालय को 3112943 रुपए, लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय को 2646066 रुपए, लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय को 3264280 रुपए और लोक बंधु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय को 2775943 रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है.

आंखों की बीमारी का सटीक इलाज मिलेगा: मिर्जापुर में नवनिर्मित 50 बेड के अस्पताल में आंखों की बीमारियों का सटीक इलाज हो सकेगा. इसके लिए अस्पताल में नेत्र रोग विभाग स्थापित किया जाएगा. नेत्र रोग विभाग का अलग वार्ड बनाया जाएगा. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि भवन निर्माण पूर्ण है. लेकिन ऑपरेशन थियेटर के बिना चिकित्सकीय उपचार करना सम्भव नहीं है. लिहाजा अस्पताल की साज-सज्जा तथा आधुनिक व उच्चीकृत उपकरणों के लिए 60182521 रुपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आधुनिक उपकरणों से अस्पतालों को लैस किया जा रहा है. आधुनिक मशीनें क्रय की जा रही हैं. इससे मरीजों की समय पर सटीक जांच हो सकेगी. बीमारी की सही पहचान ही इलाज की दिशा तय करती है.

