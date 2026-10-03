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Special: रांची ट्रैफिक का नया मॉडल, शीशे की दीवार, कैमरे और वॉशरूम वाले होंगे 20 हाईटेक पोस्ट का निर्माण

रांची में ट्रैफिक जवानों के लिए वॉशरूम, पंखा समेत अन्य सुविधा के लिए 20 हाईटेक पोस्ट का निर्माण किया जा रहा है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.

20 HITECH TRAFFIC POST IN RANCHI
ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2026 at 8:44 PM IST

5 Min Read
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रांची: राजधानी रांची के चौक-चौराहों पर अब ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी का अंदाज बदलने वाला है. सड़क किनारे खुले में घंटों खड़े रहने वाले जवानों के लिए आधुनिक ट्रैफिक पोस्ट तैयार किए जा रहे हैं. लेकिन इन पोस्ट की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि पारदर्शिता है. सामने की पूरी दीवार शीशे की होगी. यानी बूथ के अंदर क्या हो रहा है, यह बाहर से भी साफ दिखाई देगा.

शीशे की दीवार, अंदर की हर गतिविधि पर नजर

शहर के प्रमुख 20 स्थानों पर तैयार हो रहे इन हाईटेक ट्रैफिक पोस्ट में जवानों के लिए बैठने, बिजली, पंखे, लंच और वॉशरूम की सुविधा होगी. खासकर महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए यह व्यवस्था बड़ी राहत लेकर आएगी. ट्रैफिक पोस्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अंदर की गतिविधियां बाहर से छिपी न रहें.

ट्रैफिक एसपी ने दी जानकारी (ईटीवी भारत)

ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह के अनुसार, कई बार पोस्ट के अंदर ले जाकर पैसे मांगने या लेने जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं. ऐसे में पारदर्शी शीशे की व्यवस्था का उद्देश्य शिकायतों और संदेह की गुंजाइश को कम करना है. यानी अब ट्रैफिक बूथ सिर्फ पुलिसकर्मियों के लिए छांव देने वाली जगह नहीं होगी, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का भी हिस्सा बनेगी.

महिला पुलिसकर्मियो के लिए विशेष सुविधा

ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया की ट्रैफिक पुलिस में बड़ी संख्या में महिला भी हैं. कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो ड्यूटी के वक्त अपने बच्चों को लेकर निकलती हैं. ऐसी महिला पुलिसकर्मियों के लिए पोस्ट में विशेष व्यवस्था की गई है. जहां पर वैसी महिला पुलिसकर्मी जो अपने बच्चों को लेकर ड्यूटी करती है, उनके बच्चों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ फीडिंग के लिए भी जगह बनाया जाएगा है.

20 HITECH TRAFFIC POST IN RANCHI
ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)

एक पोस्ट में दो वॉशरूम, आम लोगों को भी सुविधा

इन ट्रैफिक पोस्ट की दूसरी बड़ी खासियत वॉशरूम है. प्रत्येक पोस्ट में दो वॉशरूम बनाए गये हैं. एक का इस्तेमाल पुलिसकर्मी करेंगे. जबकि दूसरे का प्रवेश बाहर की तरफ से होगा. इसका इस्तेमाल आम नागरिक भी कर सकेंगे. इससे राहगीरों को भी राहत मिलेगी. खासकर उन व्यस्त चौराहों पर, जहां आसपास सार्वजनिक शौचालय की सुविधा सीमित है.

20 hitech traffic post in ranchi
हाईटेक पोस्ट (ईटीवी भारत)

बारिश हो या गर्मी, अब सड़क पर नहीं झेलनी होगी परेशानी

ट्रैफिक जवानों की सबसे बड़ी परेशानी लंबे समय तक खुले में ड्यूटी करना है. तेज धूप, बारिश और ठंड के बीच भी उन्हें सड़क पर तैनात रहना पड़ता है. नए पोस्ट में जवान कुछ देर बैठ सकेंगे, लंच कर सकेंगे और खराब मौसम से बच सकेंगे. महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग वॉशरूम की सुविधा ड्यूटी के दौरान उनकी मुश्किलों को काफी कम कर सकती है.

20 hitech traffic post in ranchi
वॉशरूम की होगी सुविधा (ईटीवी भारत)

20 पोस्ट, 24 घंटे पुलिस की मौजूदगी

अरगोड़ा चौक, करमटोली, अल्बर्ट एक्का चौक समेत शहर के प्रमुख और व्यस्त चौराहों पर ये पोस्ट तैयार किए जा रहे हैं. जिनमें अधिकांश पोस्ट तैयार हो गए है. दिन में यहां ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जबकि रात में स्थानीय थाना पुलिस जरूरत के अनुसार इनका इस्तेमाल करेगी. रात में वाहन जांच, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर और किसी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए भी इन पोस्ट का इस्तेमाल किया जा सकेगा.

चार से दस लाख तक खर्च, सीएसआर से तैयार हो रहे पोस्ट

प्रत्येक ट्रैफिक पोस्ट के निर्माण पर स्थान और डिजाइन के अनुसार करीब चार से दस लाख रुपये तक खर्च हो रहे हैं. इनका निर्माण कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर के तहत कराया जा रहा है. पोस्ट में बिजली, पंखे और बैठने की व्यवस्था के साथ निगरानी के लिए कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे ट्रैफिक पुलिस को चौराहों की गतिविधियों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर तेजी से कार्रवाई करने में मदद मिलेगी.

ट्रैफिक पोस्ट नहीं, चौक पर पुलिस का मिनी कंट्रोल प्वाइंट

नई व्यवस्था का सबसे अहम पहलू यही है कि ये बूथ सिर्फ जवानों के बैठने की जगह नहीं रहेंगे. दिन में ट्रैफिक नियंत्रण, रात में पुलिसिंग, कैमरों से निगरानी, जवानों के लिए सुविधाएं और आम लोगों के लिए वॉशरूम, यानी एक ही जगह पर कई जरूरतों को जोड़ा गया है. रांची में बढ़ते ट्रैफिक दबाव के बीच 20 नए पोस्ट से प्रमुख चौराहों पर पुलिस की मौजूदगी लगातार बनी रहेगी. शीशे की दीवार से पारदर्शिता और अंदर की सुविधाओं से जवानों को राहत मिलेगी. मतलब अब रांची का ट्रैफिक बूथ सिर्फ ड्यूटी प्वाइंट नहीं, बल्कि पुलिसिंग और पब्लिक सुविधा का नया मॉडल बनने की दिशा में बढ़ रहा है.

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