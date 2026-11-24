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चम्बल नदी में छोड़े गए रेडियो VHF टैग युक्त 20 नवजात घड़ियाल, वैज्ञानिक तकनीक से होगी निगरानी

चम्बल नदी में घड़ियाल किए रिलीज ( ETV Bharat Sawai Madhopur )

सवाई माधोपुर : राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य में घड़ियालों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करने की दिशा में वन विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है. जहां घड़ियाल पारिस्थितिकी परियोजना (Gharial Ecology Project) के तहत मंगलवार को पालीघाट में चम्बल नदी के प्राकृतिक आवास में रेडियो/VHF टैग युक्त 20 नवजात घड़ियालों को पुनर्वास के उद्देश्य से चंबल में छोड़ा गया. इस पहल के माध्यम से अब प्राकृतिक वातावरण में घड़ियालों की गतिविधियों, उनके विचरण क्षेत्र, व्यवहार, अनुकूलन क्षमता और उत्तरजीविता का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाएगा.