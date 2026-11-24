चम्बल नदी में छोड़े गए रेडियो VHF टैग युक्त 20 नवजात घड़ियाल, वैज्ञानिक तकनीक से होगी निगरानी
इस परियोजना के अंतर्गत कुल 80 घड़ियालों की टैगिंग कर उन्हें प्राकृतिक आवास में पुनर्वासित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
Published : November 24, 2026 at 3:40 PM IST
सवाई माधोपुर : राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य में घड़ियालों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करने की दिशा में वन विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है. जहां घड़ियाल पारिस्थितिकी परियोजना (Gharial Ecology Project) के तहत मंगलवार को पालीघाट में चम्बल नदी के प्राकृतिक आवास में रेडियो/VHF टैग युक्त 20 नवजात घड़ियालों को पुनर्वास के उद्देश्य से चंबल में छोड़ा गया. इस पहल के माध्यम से अब प्राकृतिक वातावरण में घड़ियालों की गतिविधियों, उनके विचरण क्षेत्र, व्यवहार, अनुकूलन क्षमता और उत्तरजीविता का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाएगा.
वन विभाग की इस पहल का प्रमुख उद्देश्य यह जानना है कि प्राकृतिक आवास में छोड़े जाने के बाद घड़ियाल किस प्रकार अपने वातावरण के अनुरूप ढलते हैं. नदी में किस क्षेत्र तक विचरण करते हैं और उनके जीवित रहने की संभावनाएं कैसी रहती हैं. इसके लिए छोड़े गए घड़ियालों पर रेडियो टेलीमेट्री तकनीक के माध्यम से लगातार निगरानी और अध्ययन किया जाएगा. रेडियो VHF टैग की सहायता से इन घड़ियालों की लोकेशन और प्राकृतिक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जा सकेंगी. इससे घड़ियालों के जीवन चक्र और उनके प्राकृतिक व्यवहार को समझने में वैज्ञानिकों को मदद मिलेगी.
पढ़ें : चंबल को गुलजार करेंगे घड़ियाल, 32 शावक चंबल नदी में किए रिलीज, संख्या पहुंची 2512
डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत कुल 80 घड़ियालों की टैगिंग कर उन्हें प्राकृतिक आवास में पुनर्वासित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसी क्रम में मंगलवार को पहले चरण में 20 रेडियो/VHF टैग युक्त नवजात घड़ियालों को चम्बल नदी में छोड़ा गया. डीएफओ ने बताया कि आगामी चरणों में शेष घड़ियालों की टैगिंग और पुनर्वास की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी. इस अध्ययन से मिले हुए आंकड़े भविष्य में घड़ियाल संरक्षण की योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में उपयोगी साबित होंगे.
पढ़ें : 1500 नन्हें घड़ियालों की चंबल में दस्तक, वन विभाग की टीम संरक्षण में जुटी
इस अवसर पर मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक केसीए अरुण प्रसाद, मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट एसपी सिंह, उपवन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक मानस सिंह, आईएफएस दिनेश जांगिड़, सहायक वन संरक्षक अजय कुमार, पालीघाट के क्षेत्रीय वन अधिकारी किशन सहित वन विभाग के अधिकारी एवं फील्ड स्टाफ मौजूद रहे. गौरतलब है कि रेडियो टेलीमेट्री जैसी वैज्ञानिक तकनीक से घड़ियालों के प्राकृतिक आवास, उनकी जीवनशैली और पर्यावरण के साथ उनके तालमेल को लेकर जानकारियां सामने आएंगी. इससे न केवल घड़ियालों की जैविकता को समझने में मदद मिलेगी, बल्कि चम्बल नदी की पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संरक्षण के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी.
पढ़ें : वन मंत्री संजय शर्मा ने चंबल नदी में छोड़े 10 घड़ियाल, पुनर्वास प्रक्रिया की हुई शुरूआत
पढ़ें : पालीघाट घड़ियाल रियरिंग सेंटर में 80 घड़ियाल शावकों का स्थानांतरण, विशेष टैंकों का किया निर्माण
पढ़ें : अंगूठे के आकार के 22 घड़ियाल शावकों का जन्म, इस बार शावकों को बचाने की खास तैयारी