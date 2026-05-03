सोनभद्र में 20 जुआरी गिरफ्तार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं आरोपी
पुलिस ने इनके कब्जे से 2,34,300 रुपये नकद, चार कार, तीन ताश की गड्डी व 20 मोबाइल फोन बरामद किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 8:54 PM IST
सोनभद्र : म्योरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुआ खिलाने वाले एक अंतर प्रांतीय गैंग का खुलासा किया है. पुलिस ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 20 लोगों को गिरफ्तार किया है. अभियुक्तों के पास से 2,34,300 रुपये नकद बरामद हुआ है. आरोपियों के पास से चार कार, तीन ताश की गाड़ी और 20 मोबाइल फोन भी मिले हैं.
एडिशनल एसपी ऋषभ रनवाल ने बताया कि म्योरपुर के कुदरी गांव में अन्य सीमावर्ती प्रान्त जैसे एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ से सोनभद्र आकर यह लोग जुआ खेलते थे, मुखबिर की सूचना पर इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है.
एसपी ऋषभ रुनवाल ने बताया कि मुख्य अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र हरिप्रसाद निवासी म्योरपुर थाना क्षेत्र के कुदरी गांव का रहने वाला है, जो ग्रुप का मुख्य संचालक है. राजेश अन्य जनपदों से और सीमावर्ती राज्यों से आए हुए लोगों को बड़े पैमाने पर जुआ खिलाता है.
मुखबिर से सूचना मिली थी कि म्योरपुर थाना के कुदरी गांव में सुनसान स्थान पर छुप कर बैटरी लाइट के प्रकाश में जुआ खेला जा रहा है. सूचना पर पुलिस ने फोर्स के साथ छापा मारा और 20 लोगों को गिरफ्तार किया.
इनके पास से 2,34,300 रुपये, तीन ताश की गड्डियां, 20 मोबाइल फोन और 4 कार बरामद हुआ. इन सभी को धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है और सभी वाहनों का चालान कर दिया गया है.
अपर पुलिस अधीक्षक ऋषभ रुनवाल ने बताया कि अपराधियों के प्रति ऑल आउट अभियान चलाया गया है, जिसके तहत सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है. गिरफ्तार 20 आरोपियों में सोनभद्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड के रहने वाले हैं. इन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है.
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