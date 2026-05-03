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सोनभद्र में 20 जुआरी गिरफ्तार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं आरोपी

सोनभद्र में 20 जुआरी गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सोनभद्र : म्योरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुआ खिलाने वाले एक अंतर प्रांतीय गैंग का खुलासा किया है. पुलिस ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 20 लोगों को गिरफ्तार किया है. अभियुक्तों के पास से 2,34,300 रुपये नकद बरामद हुआ है. आरोपियों के पास से चार कार, तीन ताश की गाड़ी और 20 मोबाइल फोन भी मिले हैं. एडिशनल एसपी ऋषभ रनवाल ने बताया कि म्योरपुर के कुदरी गांव में अन्य सीमावर्ती प्रान्त जैसे एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ से सोनभद्र आकर यह लोग जुआ खेलते थे, मुखबिर की सूचना पर इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है. आरोपी बैटरी की लाइट में जुआ खेल रहे थे. (Video Credit; ETV Bharat) एसपी ऋषभ रुनवाल ने बताया कि मुख्य अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र हरिप्रसाद निवासी म्योरपुर थाना क्षेत्र के कुदरी गांव का रहने वाला है, जो ग्रुप का मुख्य संचालक है. राजेश अन्य जनपदों से और सीमावर्ती राज्यों से आए हुए लोगों को बड़े पैमाने पर जुआ खिलाता है.