खुफिया अड्डे पर खेला जा रहा था बड़े पैमाने पर जुआ, पुलिस ने मारा छापा, 20 जुआरी गिरफ्तार

फिरोजाबाद की शिकोहाबाद थाना पुलिस ने की कार्रवाई, 2 लाख 89 हजार कैश, लग्जरी गाड़ियां बरामद

फिरोजाबाद से 20 जुआरी गिरफ्तार. (फिरोजाबाद पुलिस)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 3, 2026 at 5:23 PM IST

Updated : January 3, 2026 at 5:33 PM IST

फिरोजाबाद: शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्यूबवेल की एक कोठरी में चल रहे हाई प्रोफाइल जुए के अड्डे का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मौके से 20 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 2 लाख 89 हजार 610 रुपये नकद, 20 मोबाइल फोन, 3 लग्जरी कारें (थार, स्कॉर्पियो, ऑल्टो) और 2 मोटरसाइकिल बरामद की हैं. पकड़े गए फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी के जुआरी हैं.

जुआ विरोधी अभियान: शिकोहाबाद सीओ अरुण चौरसिया ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में चलाए जा रहे जुआ विरोधी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. शिकोहाबाद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आमरी नहर पटरी के पास खेतों में एक ट्यूबवेल की कोठरी में स्थानीय और बाहरी लोग जुआ खेल रहे हैं.

रात में पुलिस ने मारा छापा: सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने शुक्रवार रात करीब 10 बजे छापेमारी कर सभी 20 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. मौके से ताश की गड्डियां और 165 खुले पत्ते भी बरामद किए गए. सीओ अरुण चौरसिया ने बताया कि जुए का संचालन सनोज पंडित द्वारा किया जा रहा था. इस मामले में थाना शिकोहाबाद में मुकदमा दर्ज करके सभी आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है.

लग्जरी गाड़ियों से पहुंचते थे जुआ खेलनेः खास बात यह है कि जुआ खेलने के लिए आरोपी थार, स्कॉर्पियो जैसी महंगी गाड़ियों से रात में खेतों के बीच बने ट्यूबवेल तक पहुंचते थे, ताकि किसी को शक न हो. पुलिस ने रोहित कुमार, गौरव, दिलीप, सौरभ, ओमवीर, कालीचरन, बन्टू, सनोज, रंजीत, अनिल, वीरपाल, रामभरत, अखिलेश, प्रदीप, अभिषेक, अजय, शैलेष, कन्हैया, अतुल, इश्लेश, अरुण और अरविंद को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है.

