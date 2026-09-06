सहारनपुर में मस्जिद के मलबे में मिले कुएं को लेकर इमरान मसूद ने ये कहा, ये अपील की
इमरान मसूद ने यह भी कहा कि उनकी लड़ाई किसी संगठन से नहीं, बल्कि प्रशासन के साथ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 2:16 PM IST|
Updated : September 6, 2026 at 2:45 PM IST
सहारनपुर : कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के अगले दिन रविवार को मलबा हटाने और सफाई के दौरान वहां लगभग 20 फीट गहरा कुआं मिला. इसकी सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जिसके बाद प्रशासन की सतर्कता और बढ़ा दी गई है. अब इस कुएं को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है.
इधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पुराने समय में खेतों के अंदर बने ठिकानों या ‘रिठान’ पर मस्जिदें बनाई जाती थीं और ऐसी जगहों पर अक्सर कुएं भी हुआ करते थे. उन्होंने कहा कि उनके यहां आज भी इसका उदाहरण मौजूद है, जहां मस्जिद के बराबर में कुआं है.
इमरान मसूद के मुताबिक, पुराने समय में पानी के लिए बोरिंग की व्यवस्था नहीं होती थी. कुओं में रहट लगाकर पानी निकाला जाता था और इसी पानी का इस्तेमाल वजू समेत अन्य जरूरतों के लिए किया जाता था. उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर में मिला कुआं भी उसी दौर की व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है.
कुएं की जानकारी सामने आने के बाद इसके पुरातात्विक महत्व को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. पुरातत्व विभाग से इसकी जांच कराए जाने की मांग पर इमरान मसूद ने कहा कि सहारनपुर में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं. ऐसे में इस मामले को हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए.
इमरान मसूद ने यह भी कहा कि उनकी लड़ाई किसी संगठन से नहीं, बल्कि प्रशासन के साथ है. इस मामले का समाधान कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत में ही होगा. सांसद ने लोगों से मामले को सांप्रदायिक रंग न देने की अपील की है.
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