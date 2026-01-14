ETV Bharat / state

20 फीट लंबा रामपुरी चाकू, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम हुआ दर्ज

कलाकार अफशान रज़ा खान ने बताया कि इस चाकू का वजन 8.5 क्विंटल है. इसे स्टील और पीतल से बनाया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
इसके निर्माण में रबर स्टील का भी प्रयोग किया गया है. (Photo Credit: ETV Bharat)
January 14, 2026

रामपुर: रामपुर में चाकू चौक पर बने 20 फीट लंबे चाकू का नाम 7 जनवरी 2026 को एशिया बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज किया गया. इस नई अंतरराष्ट्रीय पहचान को क्रेडिट रामपुर के अफशान रजा खान को जाता है. उनकी वजह से रामपुरी चाकू एक बार फिर चर्चा में आ गया है. चाकू की लंबाई 20 फीट और चौड़ाई 3 फीट है.

7 जनवरी 2026 को नाम हुआ दर्ज: रामपुर की पहचान रहे रामपुरी चाकू को एक बार फिर से बड़ी अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है. रामपुर के कलाकार अफशान रज़ा खान की मेहनत और रचनात्मक सोच ने रामपुरी चाकू को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करा दिया है. चाकू चौक पर स्थापित 20 फीट लंबे विशाल चाकू का नाम 7 जनवरी 2026 को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ, जिसका प्रमाण पत्र हाल ही में प्राप्त हुआ है.

जानकारी देते अफशान रज़ा खान (Video Credit: ETV Bharat)

चाकू का वजन वजन 8.5 क्विंटल है: 20 फीट लंबा रामपुरी चाकू अपनी भव्यता और शान के साथ पूरी दुनिया में रामपुर का नाम रोशन कर रहा है. रामपुर के चाकू चौक पर स्थापित यह विशाल चाकू न सिर्फ एक कलाकृति है, बल्कि रामपुर की सांस्कृतिक विरासत और पहचान का प्रतीक बन चुका है. इस चाकू की लंबाई 20 फीट, चौड़ाई 3 फीट और वजन लगभग 8.5 क्विंटल है.

स्टील, ब्रास और विशेष धातुओं बनाया गया चाकू: इस चाकू को स्टील, ब्रास और विशेष धातुओं से तैयार किया गया है. इसके निर्माण में रबर स्टील का भी प्रयोग किया गया है, जो इसे शॉक-प्रूफ बनाता है. इस पर जंग नहीं लगेगी. साथ ही मौसम का कोई असर नहीं होगा और इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहेगी.

चौराहे का नाम चाकू चौराहा रखा गया: रामपुर के कलाकार अफशान रज़ा खान ने वर्ष 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा चाकू बनाने का बीड़ा उठाया था. 2023 में इसके उद्घाटन के बाद इस चौराहे को 'चाकू चौराहा' के नाम से पहचान मिली. अब 7 जनवरी 2026 को इस कलाकृति को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाना, रामपुर के लिए गर्व की बात है.

विश्व का सबसे बड़ा चाकू: अफशान रज़ा खान ने कहा कि यह रिकॉर्ड रामपुर की पहचान है, रामपुरी चाकू की शान है. मेरा उद्देश्य हमारी सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देना था. रामपुरी चाकू अब सिर्फ फिल्मों के डायलॉग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होकर रामपुर की कला, संस्कृति और कारीगरी का प्रतीक बन चुका है. 2022 में, आर्टिज्म स्टूडियो-13 की स्थापना करने वाले अफशान रजा खान ने रामपुरी चाकू को विश्व का सबसे बड़ा चाकू बना दिया है.

