20 फीट लंबा रामपुरी चाकू, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम हुआ दर्ज

इसके निर्माण में रबर स्टील का भी प्रयोग किया गया है. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: रामपुर में चाकू चौक पर बने 20 फीट लंबे चाकू का नाम 7 जनवरी 2026 को एशिया बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज किया गया. इस नई अंतरराष्ट्रीय पहचान को क्रेडिट रामपुर के अफशान रजा खान को जाता है. उनकी वजह से रामपुरी चाकू एक बार फिर चर्चा में आ गया है. चाकू की लंबाई 20 फीट और चौड़ाई 3 फीट है. 7 जनवरी 2026 को नाम हुआ दर्ज: रामपुर की पहचान रहे रामपुरी चाकू को एक बार फिर से बड़ी अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है. रामपुर के कलाकार अफशान रज़ा खान की मेहनत और रचनात्मक सोच ने रामपुरी चाकू को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करा दिया है. चाकू चौक पर स्थापित 20 फीट लंबे विशाल चाकू का नाम 7 जनवरी 2026 को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ, जिसका प्रमाण पत्र हाल ही में प्राप्त हुआ है. जानकारी देते अफशान रज़ा खान (Video Credit: ETV Bharat) चाकू का वजन वजन 8.5 क्विंटल है: 20 फीट लंबा रामपुरी चाकू अपनी भव्यता और शान के साथ पूरी दुनिया में रामपुर का नाम रोशन कर रहा है. रामपुर के चाकू चौक पर स्थापित यह विशाल चाकू न सिर्फ एक कलाकृति है, बल्कि रामपुर की सांस्कृतिक विरासत और पहचान का प्रतीक बन चुका है. इस चाकू की लंबाई 20 फीट, चौड़ाई 3 फीट और वजन लगभग 8.5 क्विंटल है.